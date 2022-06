Se siete alla ricerca di un aspirapolvere robot funzionale ma che sia soprattutto venduto ad un prezzo davvero abbordabile, allora questa è certamente una delle migliori offerte in cui potrete incappare in questi ultimi giorni di giugno, anche al netto di quelle che potrebbero essere le future offerte del tanto atteso Prime Day di Amazon.

Vi segnaliamo, infatti, che sul portale è attualmente in sconto ad un prezzo davvero ridicolo, l’ottimo aspirapolvere robot Lefant M213, che dagli originali 219,99€, è oggi in sconto a soli 139,99€, per uno sconto netto pari a 80 euro, corrispondenti al 36% del prezzo normalmente richiesto per l’acquisto.

Non c’è dubbio che si tratti di un affare, giacché non parliamo del solito prodotto immesso sul mercato da un brand emergenze, quando di un elettrodomestico a marchio Lefant, azienda che, specie negli ultimi anni, si è conquistata un posto di tutto rispetto nell’ormai vastissimo panorama degli aspirapolvere robotizzati.

Un prodotto quindi ottimo, come ben testimoniato dalle sue caratteristiche tecniche, che lo rendono più che in grado di pulire con successo piccole e medie abitazioni, riuscendo ad arrivare anche in punti in cui, magari, prodotti di una più blasonata concorrenza non riuscirebbero a pulire.

Il merito è anzitutto di un form factor compatto e funzionale, che coniuga in appena 7,8 cm di altezza, un aspirapolvere robot con una potenza di aspirazione da 2200 Pa, più che sufficienti per aspirare con successo anche la più piccola particella di pulviscolo. Un corpo compatto e “basso”, significa anche che questo aspirapolvere è in grado di infilarsi sotto a molti mobili normalmente inaccessibili a prodotti ben più ingombranti il che, unito al buon sistema di navigazione, che rileva adeguatamente ostacoli, inciampi e cadute, permette a questo robot non solo di pulire efficacemente, ma anche di evitare urti o peggio.

Come se non bastasse, grazie ad un panno appositamente incluso nella confezione, e agganciabile sulla pancia del robot, è possibile anche effettuare un lavaggio veloce dei pavimenti, senza rilasciare macchie d’acqua e senza il rischio di allagare i pavimenti, come purtroppo succede con molti alti prodotti 2-in-1.

In grado di garantire oltre 1 ora e mezza di pulizia continua, che lo rende l’idea anche per case di metrature generose, il Lefant M213 è, insomma, un prodotto davvero consigliatissimo, specie considerando che è davvero difficile trovare di meglio a meno di 150 euro e, per questo, vi suggeriamo caldamente di completare subito il vostro acquisto visitando la pagina Amazon dedicata alla promo, prima che il prodotto vada prevedibilmente esaurito o che, peggio, l’offerta termini prematuramente!

