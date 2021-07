PC da Gaming HP Omen con RTX 2080 Super scontato di 300€ su Mediaworld

Se il cambio di rotta di Mediaworld relativo a Xbox Series X vi ha deluso, le offerte giornaliere del portale potrebbero tirarvi su il morale. Vi informiamo, infatti, che la nota iniziativa Solo per Oggi include, tra le altre cose, anche ottime soluzioni da gaming, come mouse e PC Desktop, le quali vengono proposte oggi a prezzi scontati, insieme ovviamente a tantissimi elettrodomestici e smartphone delle migliori marche.

Come anticipato, però, una delle offerte che riteniamo più vantaggiose è quella relativa al PC Desktop HP Omen Obelisk, nella sua configurazione con processore Intel Core i7-9700F, 16GB di RAM, SSD e hard disk rispettivamente da 256GB e 1TB e una potentissima RTX 2080 Super che, pur non essendo il modello di ultima generazione di Nvidia, rimane ancora oggi una delle schede video più ambite dagli appassionati del mondo PC. Il tutto viene proposto a 2.199,00€ anziché 2.499,00€, un prezzo sì importante ma giusto per una configurazione di questo livello, che include, ovviamente, anche altri componenti di fascia alta, come la scheda madre e l’alimentatore, per non citare il case, personalizzabile con diversi e avanzati sistemi di raffreddamento, sia ad aria che a liquido.

Un PC da gaming davvero potente e pronto all’uso, che potrebbe persino spingere i non amanti degli assemblati a prenderlo in considerazione, dato che, allo stato attuale, solo la scheda video potrebbe costarvi più di 1.000€. Ovviamente, con questi componenti, riuscirete a giocare a qualsiasi gioco alla massima risoluzione e dettagli alti, nonché ad un numero elevato di FPS, a patto di avere un monitor in grado di raggiungere determinate frequenze di aggiornamento. Insomma, le prestazioni di HP Omen Obelisk riusciranno a farvi raggiungere i vostri traguardi, con la bellissima illuminazione RGB interna che saprà dare quel tocco di stile in più alla vostra postazione.

