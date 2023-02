Decidere di acquistare un nuovo PC per studiare, lavorare o magari per videogiocare al meglio, può stravolgere la vostra quotidianità. Per questo, al fine di portare a casa il modello giusto a un prezzo vantaggioso, vi consigliamo di sfruttare i super ribassi Stars Days di Euronics, con sconti fino al 30% su notebook di ogni genere!

Nella sezione potrete trovare davvero di tutto, per ogni necessità e budget: dai modelli entry level fino ai top di gamma Acer, HP e molto altro ancora. Data la validità degli sconti, il nostro consiglio è di non farvi scappare l’occasione e portarla a casa quanto prima, dato che le offerte termineranno l’8 febbraio!

Da menzionare in particolare modo il Notebook Victus 15-FA0005NL-Mica Silver, disponibile ad appena 999,00€ invece di 1.399,00€. Potrete giocare al massimo delle vostre potenzialità grazie al processore Intel Core di 12° generazione, una moderna scheda grafica e un’ampia capacità di memoria. NVIDIA GeForce RTX 3050, tra i componenti principali di questo portatile, vi permette di accedere alla potenza della seconda generazione di RTX con i laptop GeForce RTX 3050.

Questi, tra cui il modello Victus 15 che vi stiamo proponendo, sono basati sulla pluripremiata architettura NVIDIA Ampere, con nuovi RT Core, Tensor Core e multiprocessori streaming per rendere disponibile la grafica ray-tracing e funzionalità di intelligenza artificiale all’avanguardia come NVIDIA DLSS.

Non meno importante, grazie alle tecnologie Max-Q di terza generazione, sfrutta l’AI e le nuove ottimizzazioni di sistema per offrirvi una gaming experience ad alte prestazioni in un fattore di forma innovativo e inedito. Inoltre, nel caso di necessità, potrete pagarlo comodamente con Klarna in 3 rate da 333,00€ e senza interessi! Vi basterà semplicemente iscrivervi al servizio e scegliere Klarna come metodo di pagamento, in fase di checkout.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Euronics dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

