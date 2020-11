PC gaming Full HD ad un ottimo prezzo negli imperdibili di eBay

Giornate straordinarie quelle che hanno caratterizzato questi primi giorni di novembre e, a dirla tutta, le premesse per un grandioso mese dedicato alle offerte sembrerebbero esserci tutte, specie considerando che gli ottimi sconti di questi giorni non stanno caratterizzando solo Amazon, ma anche molti degli altri portali della rete, come ad esempio eBay! Basta dare un’occhiata alle offerte giornaliere di eBay per rendersene conto, visto che il portale sta offrendo, giorno dopo giorno, prodotti in sconto di ogni genere, tra cui smartphone, smart TV e molto altro, a prezzi incredibilmente bassi.

Tra le tante occasioni di oggi vogliamo segnalarvi l’offerta dedicata ad un PC da gaming dalle caratteristiche niente male, venduto ad un prezzo che riteniamo molto abbordabile, ovvero 649,99€. Con un case completamente in vetro e con un totale di 4 ventole RGB incluse (3 davanti e 1 dietro), questo computer è adatto per gli amanti dei videogiochi di ultima generazione, dato che possiede la potenza sufficiente per eseguirli tutti senza problemi, nonché potrà essere utilizzato ovviamente anche per fare tutte le altre operazioni, come il semplice navigare o operazioni più complesse, tra cui l’editing video.

Bello da vedere e da avviare, all’interno del case troviamo un processore Intel Core i5 9400 abbinato a 8GB di RAM e una scheda video Nvidia Asus Rog Strix GTX 1650 4GB OC, una delle migliori varianti di questo modello, overcloccata di fabbrica e ideale per giocare con un buon frame rate alla risoluzione FullHD. Inoltre, è presente un veloce SSD M2 da 120GB in cui installare i principali programmi del sistema operativo e un hard disk tradizionale da ben 1TB all’interno del quale salvare i vostri contenuti. Non manca, infine, un buon alimentatore da 550W certificato 80+ Plus Bronze in grado di reggere questa potenza.

Insomma, parliamo di un PC da gaming già assemblato e funzionante, con incluso anche una copia originale di Windows 10 Pro, perfetto per coloro che non vogliono o non sono in grado di assemblare un computer partendo da zero.

