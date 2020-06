PC HP Omen Obelisk con oltre 400€ di sconto nei Solo per Oggi Mediaworld

Continuano le grandi offerte dei “Solo per oggi” Mediaworld, ovvero quegli sconti della durata di 24 ore che, come ormai saprete, vi permettono di acquistare a prezzi davvero eccezionali un gran numero di prodotti, tra cui non mancano smartphone, smart TV e grandi e piccoli elettrodomestici. Dopo la giornata di ieri, caratterizzata dall’ottima promozione sul Samsung Galaxy Note10 Lite, oggi – purtroppo – non più in sconto, arriva oggi il turno di concentrarsi sull’ottima promozione che il portale sta riservando allo straordinario PC desktop Obelisk di HP Omen, un computer pensato per il gaming che dagli originali 2.249,00€ necessari all’acquisto, è oggi in sconto a soli 1.799,00€, con uno sconto applicato di oltre 400 euro!

Equipaggiato di un potente e performante processore Intel Core I7-8700 di ottava generazione da 3,2 GHz e di una GPU NVIDIA GeForce RTX 2080 con 8 GB dedicata, Obelisk è un computer squisitamente pensato per chi cerca una piattaforma gaming senza compromessi, alle cui caratteristiche si unisce l’inimitabile stile Omen, fatto di linee squadrate ma eleganti, e di un design massiccio e quasi intimidatorio. Perfetto anche per le attività di tutti i giorni, nonché per le più complesse esigenze di lavoro, l’Obelisk offre una velocissima RAM HyperX DDR4-2666 da ben 16 GB, ed è eccellente tanto nelle performance ludiche quanto nelle attività professionali in multitasking. Elegante nel proporsi con il suo chassis dall’aspetti “monolitico”, Obelisk si propone con un ampio pannello laterale in vetro, così da mettere in bella mostra la sua ordinata ed affascinante componentistica interna, illuminata per altro da un sistema di illuminazione RGB personalizzabile.

Un computer bellissimo e potente, rivolto squisitamente a chi non accetta compromessi in termini di performance, il che giustifica ampiamente il suo elevato prezzo originale. Ecco perché val certamente la pena approfittare dell’ottima promozione Mediaworld che, scontando il computer di oltre 400 euro, porta il suo prezzo di acquisto al di sotto della soglia dei 1.800€, offrendo un’occasione unica e irripetibile di portarsi a casa una macchina grandiosa, perfetta per affrontare i grandi titoli che caratterizzeranno la prossima stagione videoludica. Ovviamente il pc Obelisk di HP Omen è solo uno dei tanti prodotti in offerta oggi tra le ottime proposte del giorno Mediaworld. Proposte che, come sempre, abbiamo selezionato per voi stilando una comoda lista di prodotti consigliati anche se, come sempre, il nostro invito è anche quello di consultare la pagina ufficiale dedicata a tutte le proposte “Solo per Oggi”, così da non lasciarvi scappare nessuna delle offerte disponibili. Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

