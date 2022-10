Le offerte di questo Prime Day autunnale sono ormai agli sgoccioli, e tra poche ore Amazon chiuderà i battenti dei suoi sconti, costringendoci ad attendere la fine di novembre, o meglio il prossimo Black Friday 2022, prima di poter rivedere sconti così variegati e dai prezzi tanti invitanti.

Per fortuna, c’è ancora spazio a qualche ultima ora di shopping, che può essere speso per acquistare prodotti d’uso quotidiano che, magari, si è lasciati un attimo in disparte nella volontà di accaparrarsi (giustamente) prima i prodotti più grossi e dai prezzi introvabili, come smart TV, notebook e affini.

Largo ora, dunque, alle offerte sui piccoli articoli da cucina, la cui scelta è tanto ampia, ed i prezzi così bassi, da sembrare che Amazon abbia messo in piedi un vero e proprio mercatino digitale, con sconti che arrivano facilmente a superare il 50%, ed un campionario di articoli colorati e di qualità, provenienti da alcuni dei nomi più apprezzati ed importanti del mondo degli articoli da cucina, come Bialetti, Tognana, Guzzini e non solo.

C’è spazio davvero per tutto, con opzioni che possono accontentare piccoli nuclei familiari, come questa spettacolare pentola a pressione Lagostina, ribassata del 35%, ed acquistabile a soli 64,99€: a dir poco perfetta per cucinare manicaretti caldi, zuppe e bolliti in vista della stagione fredda; o ancora prodotti per la vita di tutti i giorni, come lo sfizioso lunch box Guzzini, che tornerà utile a chi, per lavoro o per studio, deve portarsi il pranzo da casa per fronteggiare nel modo giusto la giornata.

E badate: siamo solo all’inizio! Dalle sfiziose e colorate caffettiere Bialetti, con prezzi che partono attorno ai 16 euro, passando ai set di padelle ramate ed antiaderenti, degne di una cucina professionale; queste offerte Amazon lasciano spazio alle più disparate necessità domestiche, tenendo come cardine la cucina, il buon cibo e la passione per la gastronomia, rispondendo in modo efficiente (ed economico) alle più disparate esigenze dei cuochi in erba o degli aspiranti chef… di casa e di partita.

La scelta, come capirete, è dunque ampia e variegata, e per questo vi invitiamo a dare un’occhiata all’intera selezione di prodotti Amazon in sconto, che potrete consultare visitando la pagina dello store dedicata a questa promo, a patto che lo facciate prima dello scoccare di queste ultime ore di Prime Day.

Ed a proposito di Prime Day, vi ricordiamo che per usufruire delle offerte Amazon Prime Day occorrerà essere iscritti al servizio in abbonamento Amazon Prime, senza il quale non potrete accedere agli ottimi sconti del portale! Per questo, vi suggeriamo caldamente di recarvi subito alla pagina d’iscrizione, anche considerando che i primi 30 giorni di servizio sono completamente gratuiti per tutti i nuovi clienti!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

I migliori prodotti per la cucina in sconto per il Prime Day

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!