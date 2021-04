Penumatici estivi, 5% di sconto su Gommadiretto!

Come gli automobilisti ben sapranno, a partire dal 15 aprile occorre sostituire gli pneumatici invernali con quelli estivi. A tal proposito, se necessitate di nuovi pneumatici, vi informiamo che il portale Gommadiretto ha messo a disposizione il codice sconto RDIT4CHANGE, che vi permetterà di risparmiare il 5% non solo su ogni tipo di pneumatico estivo, ma anche su ruote complete, cerchioni e pneumatici da moto.

Equipaggiare la propria vettura con pneumatici adatti per la nuova stagione, quindi, diventerà molto più conveniente grazie a questa iniziativa che, valida fino al 9 maggio, vi permetterà di viaggiare in sicurezza anche durante le calde giornate estive, avendo la certezza di godere di un ottimo grip sull’asfalto e, di conseguenza, senza rischiare alcun pericolo per sé stessi e per gli altri.

Ovviamente, per garantire un’ottima tenuta, munirsi di un semplice pneumatico estivo potrebbe non essere sufficiente, ed ecco perché Gommadiretto ha creato un pratico sistema in grado di consigliarvi lo pneumatico più adatto alla vostra vettura. Essendo gli pneumatici componenti che userete per svariati anni, il nostro consiglio è quello di non badare a spese, e di non affidarsi alla cieca a soluzioni economiche che potrebbero mettervi a rischio.

Detto questo, vi ricordiamo che su Gommadiretto troverete pneumatici di qualsiasi tipo, inclusi cerchi e soluzioni per mezzi speciali, ed ecco perché vi invitiamo a visitare il sito ufficiale prima che la promozione termini. Prima di passare altrove, vi suggeriamo infine di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

N.B: copiare e inserire il codice sconto RDIT4CHANGE nell’apposita sezione per ricevere lo sconto del 5%. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di effettuare il pagamento.

