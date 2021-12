Per Natale regala un viaggio! Con le offerte Smartbox, si parte con meno di 40€!

Siete alla ricerca di un’idea regalo che sia romantica, accattivante e, magari, anche rilassante? Parrebbe un’impresa impossibile, ma non per Amazon che, all’interno delle sue ottime Offerte di Natale, sta ora proponendo anche tanti sconti relativi agli ottimi box vacanza a marchio Smartbox, con cui poter organizzare una vacanza a prezzo bassissimo, con anche la possibilità di pernotto in una struttura alberghiera o simile!

Un’occasione davvero ottima, specie qualora foste a corto di soldi e di idee, giacché grazi a questa ottima offerta Amazon, potrete acquistare i cofanetti Smartbox a partire dal prezzo ridicolo di appena 23,90€, con prezzi a mano a mano crescenti, a seconda del tipo di esperienza selezionata.

Con i cofanetti Smartbox avrete il vantaggio di dover organizzare il minimo indispensabile per il vostro viaggio, giacché ogni cofanetto propone una serie di idee ottime per il tempo libero, con tanti temi diversi che, ne siamo certi, saranno in grado di stuzzicare praticamente ogni tipo di viaggiatore.

Si va dalle idee tematiche per lui o per lei, sino a pacchetti più specifici e strutturati, come quelli relativi ai soggiorni romantici per coppie, o quelli all’insegna delle degustazioni enogastronomiche presso alcune eccellenze del nostro paese.

La cosa interessante, non è solo che potrete ricevere il regalo perfetto prima di Natale, ma che i prezzi proposti da Amazon sono davvero molto competitivi, specie considerando che ogni pacchetto contiene quasi sempre (dipende, ovviamente, dall’esperienza scelta), almeno un pernotto presso una struttura ricettiva, con la possibilità di scegliere liberamente la regione in cui soggiornare a seconda delle disponibilità offerte dal pacchetto.

Non avete tempo per partire nei prossimi mesi, ma l’idea di un regalo simile vi stuzzica lo stesso? No problem! I pacchetti Smartbox, infatti, sono pensati per poter essere conservati a lungo. Ben chiaro che al momento dell’acquisto ognuno di essi ha poi un tempo limite per essere utilizzato, parliamo comunque di diversi mesi, e potrete, ad esempio, acquistare il vostro pacchetto in vista della primavera, o addirittura dell’inverno 2022! Insomma, acquistate oggi, per utilizzare il vostro “buono vacanza” quando vorrete!

Con i pacchetti Smartbox, dunque, avrete la possibilità di confezionare un regalo non solo romantico, avventuroso o rilassante, ma anche e soprattutto “comodo”, con in più la convenienza di acquistare a prezzo scontato su Amazon che, specie ora che manca pochissimo al Natale, comincia a diventare l’unico portale in grado di garantire spedizioni anche a ridosso delle feste, ed in tempo per essere impacchettate e messe sotto l’albero!

Con i pacchetti Smartbox, dunque, avrete la possibilità di confezionare un regalo non solo romantico, avventuroso o rilassante, ma anche e soprattutto "comodo", con in più la convenienza di acquistare a prezzo scontato su Amazon che, specie ora che manca pochissimo al Natale, comincia a diventare l'unico portale in grado di garantire spedizioni anche a ridosso delle feste, ed in tempo per essere impacchettate e messe sotto l'albero!

