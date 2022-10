Siete alla ricerca di qualche periferica o accessorio per rendere ancor più versatile il vostro PC? A fare al caso vostro sono allora le super offerte di MediaWorld, che propone con sconti fino al 46% tantissimi prodotti utili e di grande qualità come hard disk e SSD interni ed esterni, tastiere, connettori e molto altro ancora. Che state aspettando?

Tra i prodotti in super offerta da MediaWorld possiamo ad esempio trovare l’ottimo Hard Disk esterno da ben 4TB di Toshiba in sconto del 46%. Cercate invece un SSD interno? Grazie a questi sconti potete portarvi a casa il SA400S37 da 480 GB della Kingston a meno di 50 euro. Se siete invece dei felici possessori di prodotti Apple vi farà decisamente piacere sapere come siano molte le offerte anche sugli accessori dedicati, come il Magic Mouse o la Apple Pencil, disponibili entrambi con oltre il 10% di sconto. Le periferiche e gli accessori in sconto a prezzi da urlo da MediaWorld non si esauriscono però ovviamente qui: potete trovare tutte le migliori offerte direttamente in quella che è la pagina dedicata e soddisfare così ogni vostra esigenza.

