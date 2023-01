Se state pensando che sia giunto il momento di cambiare il vostro rasoio tradizionale per passare a un modello top di gamma, facendo un investimento da sfruttare al meglio nel corso dei prossimi anni, vi consigliamo di non farvi scappare questo prodotto a marchio Philips. Al momento, il modello Shaver Series 9000 è disponibile ad appena a 219,99€ invece di 369,99€!

Lo sconto del 41% vi permette di portare a casa un prodotto davvero imperdibile, pensato per assicurarvi una rasatura ottimale e proteggere la pelle grazie ai sensori avanzati di cui è dotato. Trattandosi di uno sconto davvero irripetibile, il nostro consiglio è di non farvi scappare l’occasione!

Le caratteristiche che contraddistinguono questo top di gamma Philips sono moltissime, a partire dal Sensore Pressure Guard che vi consente di applicare la pressione giusta in base alla zona del viso trattata. In questo modo, grazie al segnale luminoso presente sull’articolo, riuscirete a realizzare la rasatura su misura per voi e senza ferirvi!

Inoltre, la tecnologia di rilevamento del movimento tiene traccia del vostro modo di radervi e vi guida nell’utilizzo di una tecnica più efficace tramite l’app per smartphone GroomTribe. Dopo solo tre rasature, la maggior parte degli uomini ha ottenuto una migliore tecnica con meno passate, l’ideale per velocizzare la vostra routine quotidiana!

Da menzionare anche le lame Dual SteelPrecision che raggiungono fino a 150.000 operazioni di taglio al minuto, sono auto-affilanti e fabbricate in Europa per la migliore qualità possibile. In questo modo non solo avrete garantita la massima velocità durante l’utilizzo, ma sarete certi che le lame non perderanno la loro precisione anche nel corso del tempo.

In più, grazie al rivestimento SkinGlide protettivo composto da 2.000 microsfere per millimetro quadrato, le irritazioni sono drasticamente ridotte al minimo, in quanto l‘attrito sulla pelle è inferiore del 25% rispetto ai modelli tradizionali.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

