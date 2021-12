Piastra per capelli a vapore BaByliss ad un prezzo assurdo su Amazon! Idea regalo perfetta!

Se siete alla ricerca di un ottimo prodotto con cui prendervi cura dei vostri capelli, vi segnaliamo la piastra BaByliss ST395E Pro Steam, un articolo di altissima qualità che potete trovare in sconto su Amazon per un breve periodo. Grazie allo store, avrete la possibilità di acquistare la piastra per capelli con un ribasso del 49%, un vero affare dato che BaByliss è una delle aziende leader nel settore, partendo dai più semplici asciugacapelli fino alle più moderne spazzole ad aria calda!

Le opzioni messe a disposizione dal marchio sono numerose ma la BaByiliss ST395E Pro Steam al momento vanta uno dei migliori rapporti qualità/ prezzo, considerando che potete comprarla per la modica somma di 51,29€ contro il costo consigliato di ben 99,90€! La piastra lisciante, regolabile e adatta a capelli lunghi o medi, è un regalo perfetto per l’imminente Natale e grazie alla spedizione rapida di Amazon Prime siete ancora in tempo per farla arrivare prima della Vigilia!

Entrando nel dettaglio delle caratteristiche che rendono la BaByiliss ST395E Pro Steam un ottimo prodotto, va immediatamente menzionato il range di temperatura da utilizzare in base alle proprie necessità, per piastrare i vostri capelli; potrete decidere di impostarla dai 170° fino ai 230°, ottenendo sempre un risultato omogeno e soddisfacente grazie al rivestimento Titanium Ceramic, che garantisce la massima scorrevolezza della piastra sui capelli. Ma non è finita qui!

Tra le altre funzioni va citata anche la possibilità di scegliere e regolare la presenza del pettine districante retrattile, per ottenere un liscio perfetto. Le 3 differenti regolazioni vi permetteranno di: non utilizzare affatto il pettine, in caso non lo riteneste necessario, di sfruttarlo in modalità intermedia per ciocche piccole o capelli sottili e, infine, di attivarlo al massimo della sua potenzialità per pettinare in maniera efficace anche i capelli più spessi e le ciocche più ampie.

Questo prodotto, inoltre, è adatto a tutti i tipi di capelli e si prende cura anche di quelli più secchi e crespi sia con la funzione vapore, che idrata e protegge allo stesso tempo, sia grazie alla funzione ionica che elimina l’effetto increspato, favorendo morbidezza e lucidità della vostra chioma! Inoltre, insieme alla BaByliss, riceverete anche una comodissima custodia termoresistente, perfetta se siete intenzionati a portarla in viaggio, e un cavo d’alimentazione girevole per muovervi liberamente mentre state acconciando i vostri capelli.

