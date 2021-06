Piastre per capelli: le migliori offerte del Prime Day 2021!

L’Amazon Prime Day 2021 è giunto ormai alla sua seconda ed ultima giornata. Ci sono stati diversi sconti che hanno coinvolto moltissimi prodotti, appartenenti a diverse categorie del portale, come abbigliamento, elettrodomestici e tanto altro ancora. In questo articolo, tuttavia, è arrivato il momento di dare uno sguardo agli sconti dedicati alle piastre per capelli.

Vi ricordiamo che per accedere alle occasioni del Prime Day 2021 è necessario avere un abbonamento attivo ad Amazon Prime, motivo per cui vi consigliamo di dare uno sguardo al seguente indirizzo dove troverete tutti i passaggi per abbonarvi.

Tra le offerte più suggestive vogliamo segnalarvi quella dedicata alla piastra BaByliss ST395E Pro Steam, che potrete acquistare a soli 49,99€ anziché 79,90€, grazie ad uno sconto del 37% che ha tagliato il prezzo di vendita consigliato di quasi 30,00€! Parliamo di un prodotto particolarmente indicato per tutti coloro che hanno una chioma riccia, crespa e ribelle, infatti con la sua azione stira in pochissimo tempo i capelli, in modo duraturo.

Oltre le sue interessanti funzioni, questo articolo vanta un piccolo display LED che monitora la capacità residua del serbatoio d’acqua e fornisce anche la percentuale di idratazione ottimale per distendere la fibra capillare. Inoltre, le piastre possiedono un rivestimento in “Titanium Ceramic”, e la temperatura può essere regolata attraverso cinque livelli d’intensità, che variano da 170 a 230 gradi!

