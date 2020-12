Piccoli elettrodomestici in offerta da Mediaworld

Dopo avervi proposto le offerte del giorno di Mediaworld, apriamo di nuovo le porte per entrare virtualmente nella nota catena di distribuzione. A pochi giorni di distanza dalla conclusione del Black Friday parte infatti una nuova promozione dedicata ai piccoli elettrodomestici, come prodotti per la cucina, per la cura della persona e per la pulizia di casa.

Tanti gli articoli presenti in questa promozione, e tutti molto interessanti per un eventuale regalo di Natale, come ad esempio il Braun Series 7 70-B1200s, un rasoio di alta qualità venduto a soli 149,99€ invece di 239,00€. Questo rasoio si adatta perfettamente al vostro viso per una rasatura uniforme anche nei punti più difficili, dove un dispositivo più tradizionale richiede più attenzione e tempo nell’ottenere gli stessi risultati.

Dotato della tecnologia AutoSense, il Braun Series 7 70-B1200s sa riconoscere la densità della barba, regolando automaticamente la potenza necessaria per raderla in maniera ottimale, riuscendo a rimuovere con facilità anche quelle più folte. Leggero e comodo da tenere in mano, questa soluzione di Braun include un accessorio studiato appositamente per rifinire in modo ancora più preciso baffi e basette. Per quanto riguarda la batteria, sarete felici di sapere che bastano solo 5 minuti di ricarica per eseguire una rasatura completa, mentre a batteria piena potrete usarlo fino a 3 settimane, tenendo sempre sotto controllo lo stato di quest’ultima tramite un bellissimo display posizionato sul manico.

Valide fino al 10 dicembre, le offerte di Mediaworld dedicate ai piccoli elettrodomestici sono numerose, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutti quei prodotti che possono adattarsi alle vostre esigenze. Detto questo, prima di lasciarvi alla nostra lista in calce, vi ricordiamo che, qualora siate a caccia di coupon sconto, non c’è davvero posto migliore per trovarli nei nostri canali Telegram relativi alle offerte! I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

