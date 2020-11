I piccoli elettrodomestici da regalare a Natale

Si sta avvicinando il momento più magico dell’anno, il Natale, che oltre a portare con se luci e addobbi, significa anche un’altra cosa: i regali! Ed ecco che in questo momento di difficoltà corriamo in vostro soccorso, con una dettagliata serie di guide natalizie pensate per accompagnarvi nella scelta del regalo perfetto, ed in particolar modo questa volta vogliamo parlarvi dei migliori elettrodomestici da regalare.

Innanzitutto vi ricordiamo che in questa selezione di prodotti non sono inclusi prodotti per la cucina – a cui abbiamo dedicato una guida specifica- , ma sono inclusi tutti quegli strumenti pensati per migliorare drasticamente la quotidianità dentro casa di chi li riceve. In questa nostra lista di prodotti è possibile trovare elettrodomestici di tutte le dimensioni fra alcuni tascabili ed altri che per funzionare devono necessariamente esser posizionati sul pavimento, il tutto con soluzioni sia per uomo che per donna, con opzioni che costano alcune decine di euro fino ad arrivare ai top di gamma.

Anche se siamo a novembre, e può sembrare strano portarsi avanti con gli acquisti di Natale, è proprio quello che noi ci sentiamo di consigliarvi di fare, magari in occasione degli sconti dell’ormai prossimo Black Friday. Quindi, mettetevi comodi e preparatevi a leggere la nostra guida sui migliori elettrodomestici da regalare a Natale. Che lo shopping abbia inizio!

I migliori elettrodomestici da regalare a natale

Robot Aspirapolvere iRoomba 692

Vogliamo cominciare questa nostra lista con l’ultimo arrivato nella famiglia iRobot, ossia iRoomba 692, l’inarrestabile aspirapolvere robot che si rivela un perfetto alleato nelle pulizie della casa smart. Con le sue potenti spazzole, tra cui una inclinata perfetta per gli angoli ed i bordi, questo robot è dotato di un gran numero di sensori che oltre ad individuare quali sono le aree più sporche che necessitano di maggiore pulizia, intervengono sul sistema di navigazione iAdapt in grado di prendere fino a 60 decisioni al secondo per adattare il suo percorso. La presenza di un filtro AeroVac assicura che lo sporco ed i detriti raccolti rimangano nell’apposito contenitore, senza dispersioni. iRoomba 692 è poi compatibile sia con i comandi vocali di Alexa e Assistente Google che con l’app iRobot Home, che oltre a personalizzare i percorsi e le modalità di pulizia, fornisce anche consigli su quando effettuare pulizie extra.

» Clicca qui per acquistare iRoomba 692

Ariete 4167 Stiratrice Verticale

La stiratrice verticale Ariete 4167 è uno strumento che in appena 33,00€ vi permetterà di ridurre drasticamente il tempo che passate stirando. Ideale anche per i viaggi, l’Ariete 4167 è in grado di esser utilizzata rapidamente sui tendaggi appesi o sui vestiti, direttamente dall’appendiabiti, e grazie alla sua particolare forma ergonomica con finiture soft touch, la fatica impiegata è pari a zero. In appena 30″ dalla sua attivazione Ariete 4167 è pronto all’uso, ed in aggiunta alla particolare piastra in acciaio inox, sono presenti anche la spazzola per i pelucchi ed una con setole.

» Clicca qui per acquistare la stiratrice verticale Ariete 4167

Aspirabriciole Black+Decker 7,2V

Altro piccolo elettrodomestico che, una volta conosciuto, farà fatica ad uscire dalle vostre vite, stiamo parlando dell’aspirabriciole Black+Decker che con il suo design compatto e leggero aiuterà nelle pulizie, raggiungendo persino i luoghi più difficili. La grande particolarità di questo aspiratore sta nel fatto che è in grado di raccogliere anche i liquidi, e contenere tutto nel capiente serbatoio da quasi 400ml di capienza e possono esser svuotati semplicemente premendo un pulsante. Il potente motore assicura una forza aspirante concentrata e, grazie agli accessori inclusi come la bocchettina a lancia oppure la spazzola, si adatta a qualsiasi circostanza.

» Clicca qui per acquistare l’aspirabriciole Black+Decker 7,2V

Scopa elettrica Rowenta Air Force 460 Flex

Se siete alla ricerca di una maggiore potenza per pulire i pavimenti, la scopa elettrica Rowenta Air Force 460 Flex farà di certo al caso vostro, perché grazie al suo particolare tubo flessibile che arriva a piegarsi fino a 90°, arriva a pulire fino a 5 volte più in profondità dei tradizionali aspirapolvere. La spazzola, dotata anche di illuminazione a LED cattura sporco e peli di animali su qualsiasi superficie inclusi i tappeti grazie all’incredibile forza aspirante generata dal suo motore da 21,9V. Fra i numerosi accessori che accompagnano Rowenta Air Force 460 come il kit Animal Care, pensato appositamente per rimuovere i peli degli animali senza rovinare i tessuti al passaggio, oppure la spazzola motorizzata power slim vision e persino la testina snodabile ideale per pulire i mobili più elevati. Per quanto riguarda l’autonomia di Rowenta AirForce 460 Flex, la potente batteria agli ioni di litio assicura fino a 30 minuti di utilizzo ed impiega appena 3 ore per ricaricarsi completamente.

» Clicca qui per acquistare la scopa elettrica Rowenta Air Force 460 Flex

Purificatore d’aria Xiaomi Mi Air Purifier 2H

Il purificatore d’aria con le sue numerose funzioni può essere un vero e proprio super regalo, soprattutto in questo periodo. Il potente Xiaomi Mi Air Purifier 2H è uno dei migliori in circolazione e oltre al filtro True HEPA a 3 strati ad alta efficienza che elimina il 99,97% di fumi, allergeni ed altre sostanze nocive, comprende anche un filtro antibatterico in grado di fermare i batteri presenti nell’aria. Oltre ai pratici comandi posti sulla superficie, questo purificatore si collega alla rete wi-fi e può esser controllato anche a distanza tramite l’app MI Home.

» Clicca qui per acquistare il purificatore d’aria Xiaomi Mi Air Purifier 2H

Asciugacapelli Rowenta Infini Pro Elite

La cura dei capelli, che siano lunghi oppure corti, è una cosa importante ma con Infini Pro Elite sarà decisamente semplificata. Infatti questo asciugacapelli professionale è dotato di un potente motore da 2200W che garantisce un getto d’aria in grado di arrivare fino a 120km/h, ideale per un’asciugatura molto veloce, e con la possibilità di scegliere fino a tre livelli di temperatura e due impostazioni di velocità. La funzione Ionic previene l’elettricità statica producendo ioni che, combinata al rivestimento Keratin & Shine, permette ai capelli di rimanere morbidi e brillanti. Per un’ulteriore precisione dell’utilizzo sono poi presenti un concentratore da 6 mm ed un diffusore professionale per dare ulteriore volume ai capelli ricci.

» Clicca qui per acquistare l’asciugacapelli Rowenta Infini Pro Elite

Rasoio Philips Shaver series 1000

Il regalo che ci sentiamo di consigliare a tutti coloro che la mattina passano il tempo a radersi è il Philips Shaver Series 1000, che grazie alla sua particolare tecnologia, è in grado di ridurre drasticamente il tempo di rasatura, oltre che quello di manutenzione. Le 27 lame autopulenti PowerCut infatti sono state progettate per una rasatura pulita ed uniforme, e per questo oscillano seguendo i contorni del viso in ben 4 direzioni. La batteria permette di utilizzare questo rasoio elettrico per 45 minuti dopo appena 1 ora di ricarica, ma è presente comunque una ricarica rapida che in 5 minuti garantisce una rasatura completa. A completare le caratteristiche di questo eccezionale rasoio elettrico ci sono il rifinitore a scomparsa per baffi e basette ed il particolare design ergonomico con tanto di impermeabilità IPX7, che gli permette di rimanere immerso nell’acqua fino a 30 minuti.

» Clicca qui per acquistare l’asciugacapelli Rowenta Infini Pro Elite

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!