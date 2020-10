Pikmin 3 Deluxe: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Aggiornamento 13 ottobre 2020: aggiornato con i migliori prezzi sul mercato!

Il prossimo 30 ottobre arriverà in esclusiva su Nintendo Switch Pikmin 3 Deluxe, ossia la versione definitiva del celebre titolo rilasciato originariamente nel 2013 su Nintendo Wii U. Un ritorno atteso da tantissimi fan, che a breve potranno quindi divertirsi nuovamente in questo piccolo capolavoro made in Nintendo. Prima di immergersi nel colorato e divertente mondo di Pikmin 3 ci sarà però da attendere ancora poco meno di due mesi, ma nel frattempo è comunque possibile ingannare tale attesa, prenotando il titolo a quello che è il miglior prezzo ora come ora disponibile sul mercato.

Pikmin 3, per chi non ne avesse mai sentito parlare, racconta le avventure di tre coraggiosi esploratori, costretti a un atterraggio di emergenza sul pianeta PNF-404. Una situazione difficile, che necessiterà dell’aiuto e della collaborazione dei colorati e simpatici Pikmin, da cui appunto il nome del gioco, per essere sbrogliata e per consentire agli esploratori di ripartire con la propria missione.

A rendere il tutto più interessante è poi il fatto che Pikmin 3 Deluxe conterrà, oltre al gioco originale e ai vari contenuti rilasciati dal 2013 ad oggi, anche dei nuovi livelli di difficoltà, una modalità cooperativa per vivere la storia in compagnia di un amico, delle sfide con cui competere online e, infine, soprattutto tutta una serie di missioni secondarie inedite dedicate a Olimare e Louie. Un’offerta, insomma, decisamente ricca sul piano contenutistico e che è prenotabile fin da ora a un ottimo prezzo.

