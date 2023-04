Ora che la primavera è arrivata e man mano che le giornate diventano sempre più calde, trascorrere del tempo all’aria aperta con amici e familiari diventerà un’abitudine. Per alcuni sarà il momento di iniziare e pensare nuovamente alla propria piscina da esterno, per altri potrebbe essere l’occasione di installarne una per la prima volta nel proprio giardino, con cui divertirsi e rinfrescarsi.

Per questo motivo vi consigliamo di consultare le offerte messe a disposizione da Yeppon riguardanti proprio una serie di piscine da esterno. I tagli di prezzo applicati dallo store riguardano i modelli Intex, brand leader del settore. Grazie a questi ottimi sconti sarete in grado anche voi di godere di un piccolo lusso senza dover spendere una fortuna.

Le proposte tengono conto del meglio prodotto finora da Intex, ossia piscine appartenenti alla gamma XTR Frame, ma anche di modelli abbastanza compatti, adatti per giardini medio-piccoli. Potrete poi valutare piscine a forma tonda o rettangolare, con dimensioni che partono da 2 metri fino ad arrivare a 9 metri di lunghezza. Ce n’è quindi per tutti, anche per quanto concerne il fattore economico, visto che avrete la possibilità di acquistare piscine da poche centinaia di euro, così come modelli da oltre 1.000 euro, tutti scontati in maniera importante.

Se avete la possibilità e l’intenzione di spendere qualche migliaio di euro, optando per qualcosa di diverso della classica piscina gigante, allora vi consigliamo di valutare la Intex Jet & Bubble Deluxe, vale a dire la SPA top di gamma del brand. Con questa potrete godere del massimo livello di purezza dell’acqua, reso possibile da tecniche di areazione avanzate, tra cui un doppio sistema di filtrazione.

Con le sue migliaia di fibre di poliestere ad alta resistenza, la Intex Jet & Bubble Deluxe sarà comfort allo stato puro per un massimo di 4 persone. Ognuno riceverà un getto di idromassaggio dedicato, le cui bolle d’aria riscaldate vi daranno la possibilità di utilizzare questa SPA anche in autunno. Il controllo e la gestione della temperatura dell’acqua, nonché tutte le funzionalità integrate, avverranno tramite un display wireless.

Come se non bastasse, Intex ha realizzato un’app per smartphone compatibile con questa SPA idromassaggio, consentendovi di gestirla anche tramite rete Wi-Fi. Un prodotto tecnologicamente avanzato, che viene fornito anche con un telo quadrato per la base, da utilizzare qualora vogliate posizionare la SPA sul terreno del vostro giardino, impedendo quindi che eventuali detriti danneggino la parte sottostante.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Yeppon dedicata a queste offerte, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

