Con l’arrivo del gran caldo estivo tutti noi vorremmo concederci qualche ora da passare a mollo nell’acqua. Tuttavia, chi vive in città e non ha tempo per andare al mare o detesta la sabbia, potrebbe avere qualche difficoltà a esaudire un simile desiderio. Per nostra fortuna però, il mercato pullula di piscine da giardino. Si tratta di soluzioni altamente valide che vi permettono di godere di tutti i tipici benefici di una piscina direttamente a casa vostra senza dover spendere un patrimonio.

In giro per la rete troverete tanti e diversi modelli di piscine da giardino, pensati per venire incontro a utilizzi, esigenze e utenze differenti. Potreste essere in cerca di una piscina da installare in casa per far giocare i bambini, condividere un momento di svago con tutta la famiglia o, perché no, organizzare feste in acqua con i vostri amici.

Per questo motivo, l’ampia gamma di piscine da giardino a vostra disposizione rischia di rendere la scelta del modello giusto più difficile del previsto. In molti casi, si tratta di investimenti abbastanza impegnativi e, per evitare che l’acquisto della vostra prossima piscina da giardino si riveli un fiasco, dovrete prima prendere in considerazione numerosi fattori come la zona di installazione, lo spazio disponibile, le condizioni del terreno e, non in ultimo, le precise esigenze che la piscina dovrà soddisfare. Per aiutarvi a schiarirvi le idee, abbiamo preparato questa guida alle migliori piscine da giardino in circolazione. La rassegna dei prodotti è stata stilata tenendo conto della tipologia di piscine, delle loro dimensioni e del rapporto qualità-prezzo di ciascun modello. Siamo certi che, raccogliendo qualche informazione in più prima di procedere all’acquisto, non rimarrete delusi.

Le migliori piscine da giardino

INTEX 28202 Metal Frame | Miglior piscina economica

La INTEX 28202 Metal Frame è l’opzione ideale per chi ha poco spazio in giardino e un budget ridotto, ma non vuole comunque rinunciare ad avere una piscina. Con le sue dimensioni di 305×76 cm e il prezzo a dir poco stracciato (poco sopra i 100€) questa piscina vi permetterà di ospitare al suo interno fino a 3 persone e, grazie al design dalla forma circolare, fungerà anche da ottimo salvaspazio. Il rivestimento è in PVC e poliestere, mentre la struttura tubolare è realizzata in acciaio verniciato laccato con una speciale resina antiruggine. Facile da montare, provvista di una pompa filtro per la pulizia automatica dell’acqua e disponibile a un prezzo irrisorio, la INTEX 28202 si impone come l’incubo di qualsiasi concorrenza.

Vedi su Amazon Vedi su eBay

INTEX 57183 | Miglior piscina per bambini

Grazie alla struttura a 3 anelli, la INTEX 57183 è una piscina gonfiabile eccezionalmente compatta. E se le parole d’ordine delle piscine per bambini sono divertimento e sicurezza, con questo modello andrete a colpo sicuro: si tratta di un vero e proprio campo da basket in miniatura con sponde alte 25 cm, il tutto accuratamente sostenuto da un rivestimento in PVC antiurto. I vostri bambini potranno divertirsi in acqua o giocare a basket senza rischio di cedimento. L’installazione richiede il minimo dello sforzo (vi basterà gonfiare i 3 anelli) e, considerato che da vuota pesa solo 5 kg, potrete spostarla ogni volta che ce ne sarà bisogno.

Vedi su Amazon Vedi su eBay

Bestway Family 54153 | Miglior piscina gonfiabile qualità-prezzo

Se state cercando una piscina da giardino per rilassarvi con tutta la famiglia senza spendere troppo, dovete dare assolutamente un’occhiata alla Bestway Family 54153. Chiaramente, non si tratta di una piscina da tuffi o da gioco, ma è la migliore opzione relax che troverete in circolazione per il rapporto qualità-prezzo. L’originale forma a pentagono con pareti extra-large vi consentirà di stare a mollo in tutta comodità. È provvista di due ampi cuscini poggiatesta e di una coppia di sedili integrati e, come se non bastasse, ha anche due pratici portabicchieri per inserire un drink rinfrescante. Le dimensioni di 213×2.06×69 cm la rendono adatta sia ai piccoli giardini che a un terrazzo e, se vi capitasse di romperla, avrete a disposizione una toppa extra per ripararla velocemente.

Vedi su Amazon Vedi su eBay

Alice’s Garden MSPA | Miglior piscina gonfiabile

L’utilizzo di una piscina da giardino non ha a che vedere solo con giochi e tuffi, ma anche con il proprio benessere personale. E se volete dare priorità a quest’ultimo aspetto, non potete fare a meno dell’Alice’s Garden MSPA, una piscina gonfiabile in PVC Rhino-Tech che funziona come una vera e propria SPA. Il pannello di controllo integrato sul lato della piscina vi consente di accedere con pochi click a una ricchissima gamma di funzioni, come la regolazione della temperatura, l’emissione di bolle, il filtraggio o il riscaldamento differito dell’acqua. Può ospitare fino a 4 adulti e 2 bambini e montarla è un gioco da ragazzi.

Vedi su Leroy Merlin Vedi su Amazon

Bestway 56448 Power Steel | Miglior piscina fuori terra

La Bestway 56448 è la piscina da giardino perfetta per chi non ha problemi di spazio. Rispetto ai modelli precedenti, il prezzo sale, ma in modo direttamente proporzionale alla qualità del prodotto. L’ampia vasca di 488x305x107 cm è rivestita in DuraPlus e offre il sistema di mantenimento Seal&Lock, che impedisce il passaggio dell’acqua tra le giunture metalliche. A fronte di un investimento un po’ più impegnativo, vi aggiudicherete una piscina di grandi dimensioni pensata per durare a lungo. Il prodotto è anche provvisto di un set di accessori di primissima qualità: la pompa di filtraggio, la scaletta di sicurezza, la copertura per piscina e l’erogatore ChemConnect.

Vedi su Amazon Vedi su eBay

Come scegliere la piscina da giardino

Scegliere la giusta piscina da giardino non è solo questione di budget o gusti personali, ma prima di tutto di pianificazione. Una volta che avete in mente un paio di modelli che vi possono sembrare adatti alle vostre esigenze, ragionate bene su dove vi conviene installarli. Evitate i punti della casa particolarmente ventilati, così da scongiurare l’accumulo di detriti o (se prenderete una piscina da giardino non troppo profonda) rallentare il processo di evaporazione dell’acqua. È anche importante non posizionare la piscina vicino ad alberi o punti del giardino con molta vegetazione. Chi usa la piscina per rilassarsi e preferisce che l’acqua sia sempre calda, può invece optare per una zona della casa soleggiata.

Un altro aspetto di cui tener conto è che l’accesso alla piscina dovrà essere sicuro: procurarsi anche una passerella antiscivolo non è affatto una brutta idea, specialmente se optate per le piscine rigide con pareti alte. Prima di installare il prodotto, assicuratevi di sondare con cura il terreno e rimuovervi tutto quel che potrebbe danneggiare il fondo della piscina, come piccole rocce, radici, pietre e altri elementi simili. Spesso, il prezzo della piscina riflette la sua resistenza a tagli o strappi dovuti alle condizioni del terreno. Se dunque non riuscirete a trovare un punto del giardino abbastanza sgombro o facile da pulire, vi converrà puntare direttamente sulle piscine di fascia più alta.

È anche bene assicurarsi che la piscina non sia in pendenza: in caso contrario, oltre a renderne l’utilizzo meno sicuro, l’acqua tenderà ad accumularsi su un lato e a fuoriuscire dalle pareti. Potete ovviare al problema livellando il terreno o acquistando un patio su cui poggiare il fondo della piscina, eventualità che ovviamente incideranno sul costo complessivo dell’investimento. Per ottenere il massimo della stabilità, alcuni preferiscono adagiare una base in sabbia sotto la piscina. Considerate anche che l’installazione di una piscina fuori terra rigida può essere un processo complicato. I modelli particolarmente grandi e sofisticati richiedono talvolta l’intervento di un professionista (e di conseguenza comporteranno una spesa extra da aggiungere al prezzo di listino).

Tipi di piscine da giardino

Passando alla tipologia dei prodotti, sappiate che il mercato delle piscine da giardino si divide in due grandi categorie: i modelli gonfiabili e quelli fuori terra o rigidi.

Piscine da giardino gonfiabili

Le piscine da giardino gonfiabili costituiscono il target ideale di chi possiede poco spazio o prevede di mettersi a mollo solo di rado. Sono facili sia da montare che da spostare e hanno un prezzo più basso delle loro varianti rigide. In compenso, tuttavia, sono più delicate e meno longeve.

Considerata la fragilità dei materiali, il rischio che la base si graffi o venga forata è abbastanza elevato. Alcuni modelli presentano un rinforzo speciale su una delle pareti che conferisce maggior stabilità all’intera struttura, a cui pertanto è sconsigliato appoggiarsi. Se siete indecisi, il numero di anelli della piscina gonfiabile può darvi un’idea sufficientemente realistica della sua stabilità: indicano il numero di pareti della piscina che verranno gonfiate con l’aria e, ovviamente, più anelli ci sono più la piscina sarà resistente.

Le piscine ad anello singolo si bucano davvero con poco ma, come vedremo a breve, sono una valida opzione per i modelli per bambini. Le piscine con 2 o 3 anelli vi faranno guadagnare in affidabilità e, dettaglio non da poco, vi permetteranno di continuare a usare la piscina anche in caso di foratura di un singolo anello. Se scegliete una piscina gonfiabile anziché rigida, il nostro suggerimento è di non optare per un modello dalle dimensioni esagerate: non vantando i meccanismi di manutenzione delle piscine rigide, avrete più problemi a pulirle o a gestirle nel lungo termine (una pulizia troppo frequente non farà che aumentare il rischio di forature). Anche se non sono compatibili con molti tipi di accessori, a seconda del modello che sceglierete potrete usufruire di alcuni comodi optional come sedili, portabicchieri e poggiatesta.

Piscine da giardino fuori terra rigide

Le piscine da giardino rigide (o fuori terra) sono invece molto simili ai classici modelli interrati. Tendono a essere più grandi, ma anche maggiormente resistenti e durevoli di quelle gonfiabili. Sono la scelta migliore per chi usa la piscina molto spesso e non riesce a stare alla larga dall’acqua durante i mesi caldi. La base rigida e le altre strutture di rinforzo di cui sono composte garantiscono di norma un’elevata protezione dagli urti.

Il prezzo ovviamente aumenterà e dovrete mettere in conto che vi potranno anche servire diversi accessori di supporto (come per esempio una scaletta o – per i più spericolati – un trampolino per qualche piccolo tuffo), ma le possibilità di divertimento sono illimitate. L’aspetto fondamentale quando si sceglie una piscina rigida sta nel prevedere il numero effettivo di persone che la utilizzeranno. Il minimo sindacale è di 3 metri di lunghezza, che è pensato per ospitare un numero analogo di persone. La dimensione di livello superiore, da 5 metri, costituisce il compromesso ideale tra accessibilità e spazio. Tuttavia, se volete trasformare la vostra piscina in un campo da gioco o organizzare un party a mollo, vi servirà un modello di 7 oppure 9 metri.

Piscine per bambini

Le piscine per bambini costituiscono per molti aspetti una categoria a parte. Tuttavia, i modelli che troverete in circolazione ripropongono anche numerose caratteristiche essenziali di quelle per adulti. Sono più piccole e meno profonde delle piscine da giardino tradizionali ma, proprio come quest’ultime, possono avere struttura gonfiabile o rigida. Le piscine gonfiabili per bambini sono realizzate in PVC, le rigide in vinile e, come nei casi precedenti, la variante gonfiabile è più delicata di quella rigida.

Considerato il tipo di utenza tuttavia, una piscina per bambini posizionata in modo adeguato si rivelerà altrettanto resistente a urti o strappi di quelle rigide. Ovviamente, anche il carico massimo (il peso che la piscina può sostenere) è inferiore rispetto alle piscine per adulti. Se desiderate mettervi a mollo con i vostri bambini per far loro compagnia durante il bagno, optate per modelli specifici: ne troverete alcuni capaci di sostenere fino a 80 kg di peso.

Come dicevamo, le piscine rigide sono di solito più resistenti di quelle gonfiabili. Tuttavia, a causa della loro durezza, quest’ultime sono anche potenzialmente più pericolose: se i bambini sono molto piccoli, potrebbero farsi male urtando contro le pareti della piscina. Un altro punto di forza delle piscine gonfiabili sta nel design. Sono ricche di colori, decorazioni e accessori divertenti. Ognuna di queste considerazioni va comunque pensata sulla base dell’età del bambino. Se vi serve una piscina per bambini molto piccoli, che devono abituarsi all’acqua e magari prendere un po’ di confidenza prima di imparare a nuotare, le piscine gonfiabili funzionano molto bene. I bambini un po’ più grandi, per esempio dai 6 anni in poi, si troveranno invece meglio con delle piscine rigide, con il livello dell’acqua più alto e la struttura di base che consente l’installazione di scivoli, piccoli canestri o altri accessori da gioco.

Pulizia e manutenzione delle piscine da giardino

Per fare in modo che la vostra piscina da giardino duri nel tempo, dovrete impegnarvi a pulirla. L’acqua dovrà essere sempre fresca e pulita, nonché priva di detriti. Le piscine per bambini e quelle gonfiabili di piccole dimensioni possono essere svuotate direttamente: il procedimento è facile e intuitivo e richiederà pochissimo tempo. Per le piscine più grandi dovrete necessariamente munirvi di uno skimmer e di reti dedicate, essenziali per raccogliere grandi detriti come rami, foglie e insetti. I filtri, d’altro canto, garantiscono una pulizia continuativa dell’acqua e sono perfetti per lo smaltimento dello sporco di piccole dimensioni.

La pulizia delle piscine fuori terra rigide è simile a quella dei modelli interrati, e ruota intorno a due principali opzioni: lo schiumatoio, che attinge l’acqua dalla superficie della piscina per poi lasciare che il filtro la aspiri, oppure un tubo omologato, che potrete attaccare direttamente al filtro.

Affinché la piscina sia adeguatamente igienizzata,è buona abitudine monitorare i livelli di pH e di cloro. Il primo indica la qualità dell’acqua, il secondo è un elemento disinfettante che previene lo sviluppo di flora batterica e incrostazioni calcaree. Un pH basso renderà l’acqua acida, causando il rischio di irritazioni alla pelle, mentre un livello di pH eccessivo neutralizzerà l’azione del cloro e renderà l’acqua torbida. Il livello ottimale di pH oscilla mediamente tra 1 e 3 ppm, ma è una stima che può variare a seconda delle quantità di acqua che la piscina è in grado di contenere. Tenete inoltre presente che il cloro è un agente chimico e, per utilizzarlo a giuste dosi, vi converrà richiedere il parere di un esperto.

Trattandosi di articoli estivi, le piscine da giardino non saranno utilizzabili tutto l’anno. I modelli rigidi piccoli o gonfiabili, così come quelli per bambini, possono essere smontati o sgonfiati e riposti al sicuro in garage, mentre alcune piscine saranno eccessivamente grandi o impegnative da svuotare o disinstallare, costringendovi a lasciarle all’aperto anche nei mesi invernali. In quest’ultimo caso dovrete procurarvi un apposito telo coprente: la copertura è il modo più efficace per mantenere la piscina protetta durante i periodi di inutilizzo e terrà alla larga dall’acqua ogni genere di sostanza o oggetto indesiderato.