Piscine e climatizzatori, fino al 50% di sconto su eBay

Con l’arrivo dell’estate è doveroso dotarsi di condizionatori per poter mitigare nei migliori dei modi il caldo. Ebay, infatti, ha deciso di inaugurare una nuova tornata di sconti sulle migliori piscine e sui climatizzatori, con sconti che possono toccare la percentuale del 50% sul prezzo di listino. In questo articolo, dunque, andremo a scoprire quali sono le offerte da tenere in considerazione per l’incombente stagione estiva.

Come di consueto per eBay, la lista dei prodotti è particolarmente vasta e comprende quindi tantissimi articoli per l’estate. Tra questi, vi segnaliamo l’offerta dedicata al condizionatore Samsung AR35 R-32, disponibile ora a 299,90€ anziché 499,90€. Si tratta di un prodotto completo completo, e dunque capace di mitigare il caldo tramite un’azione rinfrescante ed alleviare il freddo mediante il getto costante di aria calda.

Il condizionatore AR35 R-32 è un articolo della nuova gamma di condizionatori Serie AR35 di Samsung, ovvero prodotti dal design lineare, che si adattano perfettamente ad ogni tipo di abitazione e sono disponibili in taglie da 9, 12, 18 e 24 btu. Samsung R-32 garantisce un consumo energetico di classe A++ in raffreddamento e A+ in riscaldamento, motivo per cui le bollette non saranno esose dopo l’utilizzo. Inoltre, riduce l’impatto negativo sull’ambiente grazie al gas refrigerante.

Le sue performance sono incredibili, infatti con la la modalità Fast Cooling, l’ambiente viene raffreddato molto rapidamente per raggiungere la temperatura desiderata, mentre il filtro di nuova generazione protegge la famiglia da batteri, allergeni e virus, contribuendo anche a rendere l’aria più salubre. Insomma, al prezzo di 299,90€ il condizionatore in questione diverrà un ottimo investimento su cui contare per contrastare congiuntamente le basse e le alte temperature.

