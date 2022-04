Le pistole massaggianti sono piccoli strumenti progettati per il benessere muscolare. La loro popolarità è aumentata notevolmente negli ultimi anni, coinvolgendo non solo gli sportivi, ma anche persone che non praticano alcun tipo di attività fisica. Il loro successo potrebbe essere dovuto proprio al fatto che chiunque può utilizzarle per alleviare i dolori provocati da un eventuale contrattura muscolare. Il prezzo abbordabile inoltre, quasi sempre sotto i 100 euro, ha fatto sì che una pistola massaggiante entrasse in casa di migliaia di italiani, ma se siete tra quelli che non ne hanno mai acquistata una, in questo articolo troverete solo ed esclusivamente le migliori pistole massaggianti.

I benefici nell’utilizzare questo strumento sono tanti e non si limitano solo a diminuire il dolore muscolare, dal momento che potrebbero rivelarsi ottimi anche per migliorare la circolazione, aumentando il flusso sanguigno e linfatico. Elencheremo tutti i vantaggi di una pistola massaggiante nel nostro approfondimento, che troverete in calce a questo articolo, ricordandovi che si tratta comunque di attrezzi che potrebbero aumentare le vostre problematiche se usati in maniera scorretta. Nel caso di problemi alle articolazioni, infatti, è consigliato farsi guidare da un fisioterapista o da un istruttore, in quanto la potenza elevata di alcuni modelli, se non gestita correttamente, potrebbe causare danni articolatori.

A prescindere se siate degli sportivi o meno, le pistole massaggianti da noi segnalate sapranno soddisfare le vostre aspettative. Il consiglio, quindi, è quello di acquistare uno di questi modelli, scelti tenendo in considerazione fattori come le opinioni degli acquirenti, il rapporto qualità/prezzo, il numero di funzioni dello strumento e il brand.

Le migliori pistole massaggianti

Theragun PRO

Theragun è leader nel settore della terapia a percussione, quindi non sorprende che le sue pistole massaggianti siano le migliori sul mercato. Il Theragun PRO è la proposta più sofisticata del brand, nonché quella che si avvicina di più a un trattamento professionale vero e proprio. La tecnologia QuietForce è quella che finora era riservata solo ai professionisti, ma il produttore è riuscito a integrarla in uno strumento per uso domestico, cosicché tutti possano accedervi. Il prezzo è importante, come d’altronde qualsiasi altro prodotto top di gamma, ma ribadiamo che si tratta di una pistola massaggiante capace di offrire un trattamento muscolare davvero profondo, potente e silenzioso. Il Theragun PRO, inoltre, è stato studiato affinché possiate impugnare l’attrezzo in diversi modi, in modo da ridurre la tensione su mani e braccia. Il motore brushless QX150 viene alimentato da una batteria agli ioni di litio, che garantisce 150 minuti di autonomia, che arrivano a 300 grazie alla batteria extra inclusa in confezione. Sempre in confezione ci sono poi 6 testine in schiuma a celle chiuse, ciascuna con una forma e un livello di impatto diverso, per un trattamento muscolare sicuro e preciso. Il Theragun PRO, infine, può interagire con l’applicazione dedicata tramite Bluetooth, che vi consentirà di creare e salvare la vostra routine, così da avere subito pronta la modalità di trattamento più adatta a voi.

VEDI SU AMAZON VEDI SU EBAY

Theragun Elite

Se pensate che il Theragun PRO sia esagerato per le vostre esigenze e volete risparmiare qualcosina, il fratello minore sarà per voi la soluzione ideale, dal momento che non rinuncia alla tecnologia QuietForce, ossia quella che agisce in profondità nei muscoli, accelerando il recupero o un’eventuale riparazione di quest’ultimi. Nonostante il motore sia meno potente rispetto a quello del fratello maggiore, il Theragun Elite riuscirà comunque a lavorare in profondità, garantendo una forza senza stallo fino a 18kg. Non rinuncia, inoltre, alla silenziosità, che è un altro aspetto dove i prodotti del noto produttore spiccano sulla concorrenza. La rumorosità di questo modello è talmente bassa da essere inferiore a quella di uno spazzolino elettrico. Per quanto concerne l’autonomia, fattore importante per qualsiasi pistola massaggiante, potrete usare l’attrezzo per 120 minuti prima di doverlo ricaricare. La maniglia Theragun Triangle vi consentirà di impugnare il dispositivo in diversi modi proprio come il modello Pro, cosicché possiate cambiare posizione e alleggerire la tensione su mani, polsi e braccia. Le diverse velocità potrete impostarle tramite i comodi pulsanti dedicati, posizionati nelle immediate vicinanze dello schermo OLED, utile per tenere sotto controllo la velocità e la forza attiva in quel momento. Il Theragun Elite, infine, condivide l’integrazione con l’app dedicata proprio come il fratello maggiore, pertanto potrete personalizzare le impostazioni in base alla vostra routine direttamente dallo smartphone o tablet.

VEDI SU AMAZON VEDI SU EBAY

Aldom ‎YL-MG001

Aldom è tra i produttori che meglio soddisfano le esigenze degli appassionati di sport e il suo YL-MG001 è un prodotto dal prezzo molto più abbordabile rispetto alle proposte descritte pocanzi. Pur non integrando tecnologie ultra sofisticate, la proposta di Aldom riuscirà ad alleviare il dolore muscolare e migliorare la rigidità muscolare dopo un eventuale esercizio o ogni qual volta sentiate il bisogno di un massaggio durante l’arco della giornata. Potrete impostare ben 30 velocità diverse, raggiungendo un massimo di 4.800 impulsi al minuto. La pressione, dunque, non manca, così come non manca un buon set di accessori, che include 6 testine massaggianti, tra cui una a forma conica, utile per i gruppi muscolari più piccoli come braccia e polsi. Buona la rumorosità, dal momento che non supera i 50dB alla velocità massima, mentre è eccellente l’autonomia, visto che vi permetterà di utilizzare lo strumento per un mese intero senza toccare il caricabatteria, qualora utilizziate la pistola massaggiante 15 minuti al giorno. Il controllo delle varie velocità avverrà tramite un display touch LCD, ottimo per rendere il tutto più pratico e immediato.

VEDI SU AMAZON

Burnnove MX0104

Questa pistola massaggiante si farà apprezzare per le 99 velocità e per le 8 testine incluse in confezione, che vi daranno modo di massaggiare ogni parte del corpo nella maniera corretta. I muscoli del corpo, infatti, non sono tutti uguali, pertanto applicare un massaggio utilizzando una testina non idonea potrebbe rivelarsi controproducente. Grazie all’elevato numero di testine, avrete la certezza di usare sempre quella giusta che, alla massima velocità, raggiungerà i 3.300 impulsi al minuto. Ciò vale anche per la velocità in quanto, essendo presenti ben 99 modalità diverse, potrete selezionare la pressione che più farà al caso vostro. Se siete quindi atleti, alpinisti, allenatori di fitness o escursionisti e cercate una pistola massaggiante non superiore ai 100 euro, questo modello è senza dubbio uno dei migliori in grado di intervenire in profondità nei tessuti molli. Se usata a velocità non troppo alte, l’autonomia di questa pistola massaggiante sarà di circa 10 ore. Infine, come quasi tutti i modelli, il controllo delle varie impostazioni potrà essere fatto tramite un pratico display touch LCD.

VEDI SU AMAZON VEDI SU EBAY

Renpho ‎RP-GM171

Con un motore brushless da 150W, la Renpho ‎RP-GM171 è tra le migliori pistole massaggianti disponibili sul mercato, almeno per quanto concerne i modelli che non superano i 100 euro. Le velocità si limitano a 5, ma è bene sottolineare che la testina raggiunge comunque i 3.200 impulsi al minuto, così da soddisfare le esigenze sia degli atleti professionisti che non. Anche il numero di testine incluse nella confezione sono 5 e includono quelle dedicate per il collo, schiena, polpaccio, gamba e spalla. Questo modello integra una batteria da 2.500 mAh, che si ricarica tramite un caso USB di tipo C. Insomma, un ottimo compagno di viaggio quando vi recate in palestra, in ufficio o in un campo di allenamento.

VEDI SU AMAZON

Come scegliere una pistola massaggiante

Le pistole massaggianti sono attrezzi molto utili per il benessere muscolare, ma questo non significa che tutti i modelli faranno al caso vostro, motivo per cui dovreste conoscere quali sono i fattori più importanti da tenere in considerazione durante l’acquisto, in modo da evitare di portarsi a casa uno strumento che non porti i vantaggi sperati.

Potenza e velocità

La pistola massaggiante è un attrezzo pensato per sciogliere muscoli, pertanto serve una potenza sufficiente affinché faccia effetto. A tal riguardo, non occorre confondere la potenza con la velocità, dal momento che quest’ultima ha funzioni diverse. La velocità, nonostante vada in correlazione con la potenza del motore, non è quella che fa penetrare la testina della pistola massaggiante nella fibra del muscolo, bensì è quella che emette vibrazioni rapidissime, che possono raggiungere o superare i 4.000 impulsi al minuto. Più la velocità della testina è elevata e più il prodotto è valido, anche se dovreste porre le vostre attenzioni sulla potenza effettiva dell’attrezzo, cercando di capire fino a che profondità riesce ad arrivare la vibrazione.

La maggior parte delle pistole massaggianti, infatti, dispone di una testina molto veloce, ma solo i modelli più sofisticati riescono davvero a penetrare nei tessuti molli, facendo sì che il trattamento muscolare sia ottimale e paragonabile a quello di un massaggio a mano. Questo non significa che acquistare una pistola massaggiante economica sia inutile, soprattutto se si hanno le conoscenze che permettono di scegliere il modello giusto, ma forse sarà soddisfacente solo per coloro che non sono allenati. Gli sportivi di un certo livello, invece, necessitano di un modello in grado di scendere nei tessuti molli e, come citato, Theragun è attualmente il leader indiscusso nel settore della terapia a percussione.

Salvo rare eccezioni, i produttori meno noti tendono a non inserire, nella descrizione delle loro pistole massaggianti, la forza di pressione che riesce a erogare l’attrezzo, a causa del fatto che quasi sempre quest’ultima non riesce a toccare il muscolo in profondità, limitandosi a una leggera sensazione di massaggio nella zona superficiale, che potrebbe comunque essere più che sufficiente per una persona poco in forma. Le pistole massaggianti dal prezzo abbordabile esercitano di solito una pressione di pochi chilogrammi, mentre i modelli più all’avanguardia non hanno difficoltà a oltrepassare i 20kg di pressione.

Per quanto riguarda la velocità della testina, questa può variare da un minimo di 3 fino a centinaia di regolazioni. Se si vuole fare in modo che il trattamento muscolare sia quanto più personalizzabile possibile, è chiaro che si dovrà scegliere il modello che vanta il maggior numero di regolazioni, senza però commettere l’errore di non valutare anche la potenza effettiva che, qualora non si fosse capito, è il fattore più importante di una pistola massaggiante.

Accessori

Gli accessori, intesi come testine intercambiabili, sono essenziali per effettuare la giusta scelta d’acquisto. Tutte le pistole massaggianti vengono fornite con una buona dose di accessori, ma è importante verificare che nella confezione ci siano quelli più adatti al vostro scopo. Ogni muscolo del corpo, infatti, è fatto in modo diverso, per cui occorre che le testine siano studiate per funzionare correttamente su una determinata zona del corpo, onde evitare effetti indesiderati. Se ad esempio vi serve sciogliere i muscoli degli addominali, dovreste controllare nella descrizione del prodotto se è presente la testina con la testa a D. Se invece vi serve intervenire sui tessuti profondi, allora la testina a testa a sfera sarà quella adatta a voi. Di seguito un elenco delle testine intercambiabili che potreste trovare in una pistola massaggiante:

Testa sferica : è quella presente in tutti i modelli ed è consigliata per un massaggio uniforme, poiché la sua forma consente un movimento ottimale su tutto il corpo;

: è quella presente in tutti i modelli ed è consigliata per un massaggio uniforme, poiché la sua forma consente un movimento ottimale su tutto il corpo; Testa a forma di U : ideale per sciogliere i muscoli del collo, quindi risulta adatta soprattutto a chi passa le giornate davanti a un computer;

: ideale per sciogliere i muscoli del collo, quindi risulta adatta soprattutto a chi passa le giornate davanti a un computer; Testa piatta : offre un massaggio morbido e leggero, eliminando liquidi e scorie che possono influenzare il funzionamento del proprio corpo;

: offre un massaggio morbido e leggero, eliminando liquidi e scorie che possono influenzare il funzionamento del proprio corpo; Testa cilindrica : in molte occasioni il dolore muscolare si presenta in una specifica area del corpo, ed è qui che la testina cilindrica diventa essenziale, aiutandovi a combattere i noduli che producono formicolio e quei dolori fastidiosi durante lo stretching;

: in molte occasioni il dolore muscolare si presenta in una specifica area del corpo, ed è qui che la testina cilindrica diventa essenziale, aiutandovi a combattere i noduli che producono formicolio e quei dolori fastidiosi durante lo stretching; Testa a D : perfetta per la parte addominale;

: perfetta per la parte addominale; Testa a paletta : ideale per massaggi per la colonna vertebrale e la vita, il che significa che è consigliata per chi trascorre gran parte della giornata davanti a una scrivania. Tuttavia, dovreste seguire attentamente le istruzioni di uno specialista prima di trattare questa parte del corpo, perché contiene svariati nervi che, se infiammati o feriti, genereranno ancora più dolore;

: ideale per massaggi per la colonna vertebrale e la vita, il che significa che è consigliata per chi trascorre gran parte della giornata davanti a una scrivania. Tuttavia, dovreste seguire attentamente le istruzioni di uno specialista prima di trattare questa parte del corpo, perché contiene svariati nervi che, se infiammati o feriti, genereranno ancora più dolore; Testa ad anello : questa testina è usata come sostituto delle dita, in quanto fornisce una stimolazione simile alle dita. Allevia lo stress e migliora la qualità della vita in modo molto gratificante;

: questa testina è usata come sostituto delle dita, in quanto fornisce una stimolazione simile alle dita. Allevia lo stress e migliora la qualità della vita in modo molto gratificante; Testa arrotondata : molto simile alla testina sferica, ma studiata per adattarsi meglio ai muscoli più i piccoli, come quelli di mani e polsi;

: molto simile alla testina sferica, ma studiata per adattarsi meglio ai muscoli più i piccoli, come quelli di mani e polsi; Testa conica: consigliata per esercitare una pressione diretta sui punti in cui si concentra il dolore, come la pianta del piede, l’area romboidale e la scapola;

Come usare una pistola massaggiante

Usare una pistola massaggiante è semplicissimo, dal momento che basterà appoggiare l’attrezzo sul punto del corpo dove si intende sciogliere il muscolo e scegliere l’intensità che si preferisce. Tuttavia, occorre interrompere immediatamente il trattamento se notate dolori anomali durante l’uso, che potrebbero indicare la presenza di uno strappo o di nervi infiammati nelle vicinanze. Vi ricordiamo che una pistola massaggiante può penetrare a fondo nel muscolo, quindi suggeriamo di non esagerare con la potenza se si è poco esperti. Inoltre, cosa ancor più importante, consigliamo di farsi guidare da un professionista qualora pensiate di usare le testine a paletta su punti delicati del corpo, dove l’azione della pistola massaggiante potrebbe causare problemi articolatori.

I benefici delle pistole massaggianti

Come abbiamo imparato nel corso dell’articolo, le pistole massaggianti sono degli ottimi strumenti per gli sportivi, ma possono esserlo anche per le persone che non praticano alcun tipo di sport. In generale, ecco una serie di vantaggi che avrete qualora utilizziate correttamente l’attrezzo: