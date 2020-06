Più compri e più risparmi: Humble Bundle lancia un nuovo bundle fai da te sui titoli 2K

Humble Bundle sembra averci preso particolarmente gusto negli ultimi mese con i bundle fai da te e, dopo quello dedicato ai titoli di 505 Games, il celebre store ne ha lanciato un altro questa volta dedicato ai videogiochi di 2K. Il bello di questi bundle è che permettono di ottenere sconti sempre più elevati in base al numero di prodotti acquistati: comprando almeno tre titoli a scelta appartenenti al Build Your Own Bundle 2K, infatti, otterremo ben l’80% di sconto del totale, con la percentuale che sale all’83% e all’85% acquistando rispettivamente almeno 4 o 5 titoli.

Ecco alcuni tra i più interessanti titoli 2K con cui è possibile comporre il proprio bundle fai da te con il loro prezzo se comprati singolarmente:

Acquistare il Build Your Own Bundle 2K ci permetterà non solo di rimpolpare la nostra libreria con numerosi titoli digitali ma anche di fare una buona azione: parte dei ricavati verranno infatti devoluti all’associazione benefica Covenant House. Ad essere disponibili all’acquisto con questo bundle sono poi anche altri titoli 2K come The Darkness 2 e The Bureau XCOM Declassified: se siete interessati a dare un’occhiata all’intera lista potete farlo seguendo comodamente il link qui sotto.

» Clicca qui tutti i titoli del Build Your Own Bundle 2K «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

