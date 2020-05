Più compri e più risparmi: Humble Bundle lancia un nuovo bundle fai da te

Humble Bundle ha finalmente lanciato dopo una lunga attesa un nuovo Build Your Own Bundle, un’offerta che permette agli utenti del celebre store di costruire il proprio bundle personalizzato con percentuali di sconto sempre maggiori in base al numero di titoli acquistati. Con almeno tre titoli otterremo infatti un 5% di sconto aggiuntivo, con quattro il 10% e, infine, con 5 acquisti ben il 15% di sconto sull’intero carrello. A rendere il tutto più interessante è poi appunto il fatto che tale percentuale di sconto si aggiunge alle offerte già presenti su molti titoli.

Ecco i titoli che potremo acquistare con tale iniziativa:

Tramite questa iniziativa, oltre a fare una scorpacciata di ottimi titoli ad un buon prezzo, potremo anche fare una buona azione, in quanto parte dei proventi ottenuti dall’acquisto andranno in beneficenza a diverse associazioni come Partners in Health, Medici Senza Frontiere, International Rescue Committee e Direct Relief. Un’ottima occasione, quindi, per recuperare ad un prezzo interessantissimo diversi giochi a nostro piacimento e, al contempo, fare anche della carità. Potete trovare il bundle in questione comodamente qui sotto:

» Clicca qui tutti i titoli del Build Your Own Bundle «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

