Più spendi meno spendi, fino al 15% di sconto su cibi e bevande grazie a eBay!

Dopo aver dato uno sguardo a quelle che sono le principali offerte giornaliere, vi segnaliamo ora una nuova promozione da poco inaugurata da eBay, che prende il nome di “Più spendi meno spendi“, che vi permetterà di risparmiare fino al 15% con la semplice applicazione di un coupon, a patto che facciate una spesa di almeno 50€.

Valida fino alle ore 23:59 dell’1 agosto, la suddetta promozione si basa sul codice sconto “PROMOSPESA2021”, da inserire nell’apposita sezione prima di procedere con il pagamento. Ma prima di scoprire cosa troverete nel catalogo, è bene sottolineare che il coupon è compatibile solo sui prodotti presenti nella pagina dedicata.

Tra le molte offerte presenti è possibile acquistare alimenti come pasta, gastronomia e persino bibite in molteplici formati come lattine o bottiglie, il tutto con ottimi sconti come nel caso delle patatine Salati Preziosi al gusto barbecue, dove la confezione da 15 buste può essere acquistata a soli 17,50€. Sono presenti anche alcuni “formati-convenienza” di alcuni prodotti come la Coca Cola Classica in vetro, che al prezzo imbattibile di 37,90€ vi permetterà di far vostre ben 48 bottiglie da 33cl!

Un’ottima occasione, dunque, per fare la spesa online e scoprire magari che, su numerosi prodotti, si riesce persino a risparmiare rispetto al supermercato della propria città, con il vantaggio di ricevere ciò che si è ordinato direttamente a casa propria. Insomma, l’iniziativa presentata da eBay propone prodotti di grande qualità che sapranno soddisfare i gusti di ogni tipo, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di dare uno sguardo alla lista completa al seguente indirizzo, così da poter ricercare il prodotto che si addice meglio alle vostre esigenze. Detto ciò, concludiamo suggerendovi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, dove sarete costantemente aggiornati su Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

N.B: inserire il codice sconto PROMOSPESA2021 nell’apposita sezione per ricevere lo sconto. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di effettuare il pagamento.

La nostra selezione di prodotti