Se state pensando di acquistare un prodotto tech o un elettrodomestico a un prezzo particolarmente conveniente, vi consigliamo di non farvi scappare l’offerta in corso da Mediaworld. Fino al 4 luglio, infatti, potrete sfruttare la promozione Sconto Subito per ricevere uno ribasso proporzionale alla spesa che avrete effettuato, risparmiando fino a un massimo di 400€, e anche a tasso zero.

Come funziona la promozione? Con una spesa di almeno 500,00€ otterrete 75,00€ di sconto, per acquisti dal valore di almeno 1.000,00€ ne riceverete 150,00€ e, infine, spendendo almeno 2.000,00€ verrà applicato un ribasso di ben 400,00€. Vi basterà andare nella sezione di vostro interesse per approfittare di quest’occasione, aggiungendo gli articoli al carrello senza fare altro. Il totale, infatti, scenderà automaticamente in fase di checkout!

Le categorie che aderiscono alla promozione in corso sono numerose, a partire da telefonia e computer fino a mobilità elettrica ed elettrodomestici di ogni tipo. Potrete trovare davvero di tutto, ovviamente in base alle vostre specifiche necessità e anche secondo il vostro budget. Tra le proposte più interessanti a cui applicare lo sconto, in ambito telefonia, ci sono indubbiamente l’iPhone 13 e l’iPhone 13 Pro, in differenti colorazioni, oppure il recente OPPO Reno6 Pro 5G da 256GB nella raffinata colorazione Arctic blue.

In alternativa, se state cercando dei condizionatori con cui raffrescare le vostre stanze in questo periodo di caldo intenso, potrete puntare sull’acquisto dei vari modelli a marchio Olimpia, Mitsubishi, Samsung e molto altro ancora. Dai più economici ad appena 300,00€ fino ai prodotti top di gamma disponibili a un prezzo base di almeno 1.000,00€. Rispetto ai prodotti disponibili on-line, però, alcune categorie sono escluse dall’offerta e ve le abbiamo elencate nella sezione Termini e condizioni che vedete qui sotto!

Termini e condizioni

Nell’ambito della presente promozione i “Prodotti Promozionati” sono tutti i prodotti in vendita all’interno dei negozi e nel sito , compatibilmente con l’esaurimento delle scorte, e durante il periodo di svolgimento

, compatibilmente con l’esaurimento delle scorte, e durante il periodo di svolgimento Sono invece esclusi dalla presente promozione , e pertanto non concorrono al calcolo dell’importo minimo: tutti i prodotti che partecipano alle promozioni “RED FRIDAY GRAN FINALE”, “LA CASA PER ME”, “SPECIALE DRONI”, “SPECIALE IMETEC BELLISSIMA”, “SMALL & MEDIUM BUSINESS MAC”, “TECNOLOGIA SEMPRE CON TE”,”LA CUCINA DEI TUOI SOGNI”; tutti i prodotti che partecipano alla promozione online “SOLO PER OGGI”, “SOLO PER IL WEEKEND” e “SPECIALE PARTENZE”; tutti i prodotti del Piccolo Elettrodomestico a marchio SMEG, MIELE, DYSON e IROBOT; tutti i prodotti del Grande Elettrodomestico a marchio MIELE e LIEBHERR; tutti i prodotti della linea FAB di SMEG che trovate in allegato; i prodotti ad INCASSO a marchio SAMSUNG che trovate in allegato; tutte le CONSOLE; i prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), le prevendite le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta &Vinci, le polizze, le liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), e tutti quegli articoli che rappresentano pin digitali, buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo e tutti i servizi MediaWorld.

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina Mediaworld dedicata.

