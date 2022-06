Se vi piace la pizza fatta in casa e cercate un elettrodomestico capace di assicurarvi una cottura ottimale, il tutto ovviamente ad un prezzo vantaggioso, e senza la necessità di aspettare il prossimo Prime Day, allora dovreste assolutamente dare uno sguardo al forno per pizza Ariete 917, un piccolo elettrodomestico che vi permetterà di cuocere una pizza perfetta dalla comodità di casa a soli 72,99€.

Lo sconto applicato da Amazon è pari al 24%, sufficiente per consentirvi di acquistare questo forno per pizza al suo prezzo più basso. Per molto meno di 100 euro avrete una soluzione in grado di cuocere una pizza croccante fuori e morbida dentro in pochissimi minuti, un’ottima alternativa quando non avete voglia di recarvi in pizzeria, ottenendo comunque ottimi risultati.

Ariete 917 impiegherà solo 4 minuti per cuocere una pizza, un tempo di attesa davvero basso, reso possibile dalla potenza di 1.200W, che permetterà a questo fornetto di raggiungere i 400° in pochi istanti. Oltre che veloce, la cottura sarà ottimale, grazie alla pietra refrattaria con trattamento trasparente e antiaderente, che vi consentirà anche di pulire facilmente l’elettrodomestico.

Con i 5 livelli di cottura, inoltre, avrete la possibilità di cuocere anche torte, toast, panzerotti e, perché no, utilizzare il fornetto anche per riscaldare gli alimenti prima di metterli in tavola. Il tutto lo si potrà fare senza occupare troppo spazio, visto che la struttura di Ariete 917 ha una diagonale di circa 30 cm. Insomma, un forno in grado di offrirvi la bontà e la fragranza tipica della pizza italiana, senza nulla da invidiare a quella cotta in un forno a legna.

Se siete interessati a dare uno sguardo più dettagliato a questo piccolo ma interessante fornetto per pizza, non dovreste dimenticarvi di visitare la pagina Amazon dedicata, anche perché l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

