Se la pizza è la vostra passione e volete prepararne in casa con risultati del tutto simili a quelli di una pizzeria o di un ristorante, allora sappiate che su Amazon c’è in sconto l’articolo che fa per voi, venduto ad un prezzo scontato del 27% e, pertanto, davvero irrinunciabile per tutti voi, provetti pizzaioli domestici.

Stiamo parlando del forno per pizze Ariete 919, che dagli originali 110,00€, è ora disponibile a soli 79,99€, con un risparmio netto di ben 30 euro, non pochi considerato il prezzo di partenza ma, soprattutto, la ben nota qualità di questo prodotto, diventato un po’ il simbolo della pizza fatta in casa.

Realizzato, anzitutto, con una base in pietra refrattaria anti-aderente, capace di resistere ad altissime temperature, questo forno è in grado di raggiungere la temperatura di 400°, offrendo così una cottura che è del tutto simile a quella professionale, e che è in grado di garantire un risultato che rivaleggia appieno con quello del forno tradizionale, o del forno elettrico.

I 5 livelli di cottura vi garantiranno, inoltre, non solo la cottura di pizze, ma anche di torte salate, toast, panzerotti o anche solo il riscaldamento degli alimenti prima di metterli in tavola, e pensate ad esempio a frittate ripiene, paste al forno o anche solo delle carni, che con questo sistema non si induriranno, pur tornando calde a puntino.

Efficiente e facilissimo da pulire, il forno per pizza Ariete 919, in sintesi, è un elettrodomestico da cucina funzionale ed accattivante che, venduto com’è a prezzo scontato, può certamente rappresentare un acquisto interessante anche ora, in estate, quando le serate e le cene con amici e parenti sono all’ordine del giorno. Ciò detto, vi invitiamo a completare subito il vostro acquisto, rimandandovi direttamente alla pagina Amazon dedicata alla promozione.

