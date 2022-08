Siete alla ricerca di console PlayStation 5 e, al contempo, non ne potete più di bundle sovrapprezzati o di interminabili (e spesso inconcludenti) code, allora non potete assolutamente perdere questa occasione, giacché su Amazon è disponibile, probabilmente per poco, il bundle ufficiale che prevede PlayStation 5 venduta in coppia con lo splendido Horizon Forbidden West!

Si tratta di un’occasione davvero rarissima, giacché proprio questo bundle non si era più visto sullo store dall’uscita del gioco, e ritrovarlo ora, in piena estate, e senza alcun sovrapprezzo, è davvero un’occasione da non lasciarsi scappare, specie considerando che, a causa dello shortage provocato dal COVID-19, il mercato console ancora arranca nel tentativo di soddisfare la domanda globale.

La versione in questione, inoltre, è quella con lettore per i dischi, ovvero quella più ambita dal mercato, ed anche la più rara e introvabile, spesso venduta a prezzi proibitivi, e qui invece venduta ai suoi originari 559,99€, prezzo proposto da Sony per la versione bundle delle sue console che, ricordiamolo, includono anche il gioco, in questo caso lo splendido Horizon Forbidden West.

Riprendendo le fila lì dove si erano interrotte con il finale di Zero Down, Forbidden West segue ancora e sempre le gesta di Aloy, ormai una leggenda tra le tribù, e qui ancora alla ricerca di una speranza per salvare il mondo, in un setting ambientato a soli 6 mesi di distanza dal finale del titolo precedente.

La nostra eroina, dunque, è ancora alla ricerca di un modo per guarire un mondo sull’orlo della devastazione, motivo per cui deciderà di avventurarsi verso i confini ovest del mondo, ovvero lì dove, un tempo (ai giorni nostri) sorgeva la città di San Francisco. Qui si spenderà nella ricerca di una cura per la devastante “Piaga” che sta distruggendo la natura, dovendo anche confrontarsi con la nuova minaccia guidata dalla spietata Regalla, una ribelle Tenakth che pare aver scoperto il segreto con cui dominare le macchine tramite Override.

Un gioco ottimo per quest’estate, che vi terrà incollati allo schermo, come minimo, per una trentina di ore di gioco, senza considerare le tantissime missioni secondarie ed attività extra che, senza dubbio, possono amplificare di diverse ore il completamento del gioco, al di la degli sviluppi della sua trama principale!

Tornando a PS5, vi segnaliamo, inoltre, che nel tentativo di scoraggiare il bagarinaggio online, spesso a carico di appositi bot, che acquistano indiscriminatamente le console per conto terzi, Amazon ha introdotto un sistema “su invito”, che non vi permetterà l’acquisto diretto della console. Dovrete infatti cliccare su di un apposito tasto, presente al posto del più tradizionale tasto di acquisto (parte sinistra dello schermo), e con cui farete domanda per poter effettuare l’acquisto.

Una sorta di coda digitale, ma senza il bisogno che stiate lì ad attendere il vostro turno. Amazon, in questo modo, darà anzitutto priorità agli iscritti (non ci risulta ci sia alcun vantaggio nell’essere abbonati al servizio Prime), assegnando una sola console per acquirente, ed evitando così atteggiamenti fraudolenti.

Ovviamente, non ci è dato sapere quali siano le quantità a disposizione di questo stock, ma vi invitiamo comunque a richiedere uno slot di vendita, così da non perdere la possibilità di acquistare una console in quello che, quasi certamente, sarà un passaggio molto breve sulla piattaforma, a causa di pochi pezzi disponibili.

Ciò detto, vi garantiamo che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l'opportunità.

