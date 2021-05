PlayStation 5 Digital Edition in vendita da Mediaworld!

Aggiornamento 15:30: console esaurite!

In cerca di PlayStation 5? Sarete allora felici di sapere che la console è disponibile, solo nella sua versione Digital, sullo store di Mediaworld! Vi segnaliamo infatti che la popolare catena di elettronica ha appena aperto le code di vendita per la ricercatissima console Sony sebbene, lo specifichiamo, pare che la console sia disponibile solo nella sua versione senza disco, ovvero la “Digital Edition” che è poi quella che, tra le due versioni, costa meno.

Si tratta di un’occasione davvero imperdibile per tutti i giocatori, specie considerando che, cista la situazione causata dallo shortage di componenti causato dal COVID-19, la vendita delle nuove console potrebbe procedere a singhiozzi fino alla fine del 2022! Grazie a questa nuova offerta, dunque, Mediaworld vi permetterà di acquistare una console in edizione digitale, con spedizioni garantite per il 28 di maggio! Un’occasione ottima, ben chiaro che le scorte sono comunque molto limitate e, pertanto, vi suggeriamo di mettervi subito in coda onde evitare un sin troppo prevedibile (e repentino) “Out of Stock”.

Prima di procedere, vi segnaliamo che per l’occasione Mediaworld ha messo in piedi un apposito portale, separato da quello principale (probabilmente per evitare di intasare gli acquisti per tutti gli altri clienti): Per questo, oltre a dover attendere il vostro turno nell’ormai tipica sala d’attesa, per completare l’acquisto dovrete obbligatoriamente registrarvi alla piattaforma, così da effettuare un login che vi porti, poi, alla pagina di acquisto.

Ovviamente noi di Tom’s ci impegneremo a fondo nel fornirvi prontamente tutte le notizie del caso e, nel mentre, vi invitiamo ad iscrivervi anche ad i nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5. , e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!