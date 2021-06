[IN AGGIORNAMENTO] PlayStation 5 Digital in vendita da Mediaworld!

Aggiornamento ore 15:05: coda di vendita aperta!

Eravate alla ricerca di un’occasione per acquistare PlayStation 5? Ebbene, sappiate che – forse – la vostra ricerca è finita! A partire da oggi, infatti, Mediworld ha annunciato ben 3 giorni di vendita della ricercatissima console Sony, con ogni giornata dedicata ad una specifica versione della console! Maggiori informazioni ve le abbiamo offerte qui ma, per ciò che riguarda oggi, la console in vendita è la versione “Digital Edition”, ovvero quella sprovvista di lettore dischi e, pertanto, utilizzabile solo con i giochi scaricati direttamente da PlayStation Store.

Una notizia che, ne siamo certi, farà la gioia di tutti quei fan che, fino ad oggi, non sono riusciti ad accaparrarsi ancora la console Sony e che, probabilmente, Mediaworld ha schierato in campo per controbattere in qualche modo alle numerosissime offerte del Prime Day 2021 che, lo ricordiamo, calamiterà su di se il mondo dello shopping online ancora per tutta la giornata di oggi.

Come sempre, la vendita di PlayStation 5 sarà limitata al numero di console in stock, e sarà esclusiva dello store online. Non aspettatevi, pertanto, di poter trovare la console anche nei negozi fisici. L’appuntamento, dunque, è fissato per le 15:00 a a queste coordinate, che corrispondono alla nuova parte dello store online che la catena ha inaugurato qualche mese fa, proprio per far fronte alle vendite delle console che, sin troppo spesso, hanno messo a dura prova il servizio di vendita online della catena.

Proprio per questo, vi ricordiamo anche che per acquistare la console dovrete obbligatoriamente registrarvi al sito! Senza un accesso, infatti, non sarà possibile procedere all’acquisto, sicché vi suggeriamo di utilizzare il tempo che ci separa dall’apertura della vendita per poter completare la registrazione al portale, la qual cosa non richiederà che pochissimi minuti.

Detto ciò, ribadiamo che la PlayStation 5 messa a disposizione dal portale oggi è solo quella in versione “Digital Edition”, pertanto senza lettore dischi. La console, tuttavia, è anche la versione più economica della console, costando appena 399,90€, ovvero 100€ in meno rispetto alla sua sorella con vano disco. Chiarito questo, vi garantiamo che la console non solo è venduta direttamente dalla catena, ma essa è disponibile senza sovrapprezzo, e senza obbligo di bundle con altri prodotti, e con spedizioni che dovrebbero partire entro la fine del mese. Non si tratta quindi, come molti credevano, di un preorder, ma di una vendita effettiva!

Ovviamente, si tratta solo della prima delle 3 occasioni di acquisto messe a disposizione dello store e, pertanto, vi suggeriamo caldamente di decidere quanto prima a quale delle 3 vendite rivolgervi, senza però prendere sottogamba la versione Digital in quanto, almeno fino ad oggi, è risultata essere la versione di PlayStation 5 dalle vendite più rapide, e dunque quella che prima finisce per esaurirsi. Dunque è meglio approfittarne subito, anche perché a causa del prolungato shortage di componenti causato dal COVID-19, pare che questa vendita “a singhiozzi” del mercato console sia destinata a protrarsi fino al 2023!

In chiusura, vi garantiamo che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel mentre, vi rimandiamo però ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

