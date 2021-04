[IN AGGIORNAMENTO] PlayStation 5 disponibile da Mediaworld?

Aggiornamento 12:31: alcuni utenti ci hanno segnalato di aver acquistato la console, altri ci riferiscono che è impossibile completare l’acquisto dal carrello. La situazione non è chiara ed è difficile dire se sia un bug del portale o meno.

Vi segnaliamo una anomalia che sta investendo il portale di Mediaworld dove, pare, potrebbe essere disponibile l’ambita PlayStation 5! Non abbiamo ricevuto notizie certe dalla catena, tuttavia giusto qualche minuto fa ci siamo resi conto che sul portale la pagina di PlayStation 5 segnala la console come disponibile, sebbene siamo incappati in alcuni errori del portale che non ci hanno permesso di completare l’acquisto, e la relativa verifica di effettiva disponibilità.

Sostanzialmente è possibile mettere la console nel carrello, ma pare poi impossibile acquistarla perché “non più disponibile”, sebbene la pagina prodotto pare indicare il contrario. Data la situazione, evidentemente sovraccaricati dalle richieste, Mediaworld ha prontamente attivato la sua tipica “pagina di attesa”, dove gli utenti che vogliono accedere al sito dovranno attendere in coda in quello che, almeno allo stato attuale, è un tempo di attesa che oscilla tra i 2 e i 5 minuti.

Questo ha ovviamente solleticato i nostri sospetti e la nostra curiosità, portandoci a credere che il portale abbia effettivamente messo online un piccolo stock di console, ben chiaro che la certezza potremo averla solo quando avremo risconto di eventuali acquisti da parte di voi utenti. Al netto di questo, abbiamo subito pensato di segnalarvi la faccenda, nella speranza che per almeno qualcuno di voi possa essere l’occasione giusta per acquistare la console, specie considerato lo shortage di componenti causato dal COVID-19 in tutto il mondo che, come saprete, sta causando non pochi problemi a tutto il mondo della tecnologia, ed al relativo restock periodico di tanti prodotti tech, tra cui le console.

A questo punto possiamo solo invitarvi a mettervi in coda, ben chiaro che questo non vi garantirà l’acquisto della console che, come sempre, potrebbe esaurirsi in pochissimi minuti, specie perché le scorte messe a disposizione sono davvero risicate, considerata l’incredibile richiesta che, solitamente, segue l’annuncio di PlayStation 5 in vendita. Infine, nell’augurarvi di poter acquistare la console, e con la promessa di aggiornamenti, vi invitiamo a continuare a seguirci perché, come sempre, ci prodigheremo nel comunicarvi prontamente questa come altre proposte di acquisto future provenienti da altri portali. Inoltre, se volete massimizzare le vostre possibilità di acquisto, vi suggeriamo inoltre di iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!