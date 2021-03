PlayStation 5 disponibile su Gamestop, pochi pezzi disponibili!

Aggiornamento 16:11: console terminate!

Vi segnaliamo che ancora una volta l’ambitissima PlayStation 5 di Sony è in vendita sulle pagine di Gamestop! L’acquisto sarà disponibile a partire dalle 15:30 ma, generalmente, la coda per la vendita si apre già attorno alle 15:15, motivo per cui vi suggeriamo di fiondarvi sulle pagine dello shop per garantirvi la priorità di acquisto.

Ovviamente, a causa dello shortage di componenti causato dal COVID-19 in tutto il mondo, anche questa volta le console disponibili sono poche e, benché non sia stato ufficializzato il numero di pezzi dello stock, è plausibile pensare che PlayStation 5 vada esaurita in pochissimi minuti. Non essendoci, al contempo, alcuna garanzia di una nuova tornata di vendite da parte della catena (né da parte di altri portali come Amazon o Mediaworld), vi consigliamo di non tentennare troppo, poiché ciò potrebbe costarvi poi una lunga attesa prima che la console torni di nuovo disponibile.

Detto ciò, ancora una volta vi ricordiamo che Gamestop ha messo in piedi una particolare “sala d’aspetto” per l’acquisto e, pertanto, dovrete attendere in coda prima di poter effettuare il vostro acquisto. Una volta entrati sulla pagina, assicuratevi di tenerla aperta fino a che non sarà possibile effettuare l’acquisto, altrimenti incorrerete nel rischio di perdere la priorità acquisita e dovrete, pertanto, effettuare un nuovo accesso!

Ben chiaro che si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare subito la vostra PlayStation 5, vi invitiamo comunque a continuare a seguirci perché, come sempre, ci prodigheremo nel comunicarvi prontamente questa come altre proposte di acquisto future provenienti da altri portali. Inoltre, se volete massimizzare le vostre possibilità di acquisto, vi suggeriamo inoltre di iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping e buona fortuna!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!