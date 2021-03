[UPDATE] PlayStation 5 disponibile su MediaWorld?

Aggiornamento 14:10: ci segnalano l’effettivo acquisto della console sul portale. Allo stato attuale il prodotto può essere inserito nel carrello, ma senza la possibilità di concludere l’acquisto. Sembra che sia tuttavia possibile completare l’acquisto, a meno di non effettuare diversi tentativi. Non avendo altre notizie certe, possiamo solo invitarvi a non desistere.

Prendete la notizia con le pinze, ma pare possibile che l’ambita PlayStation 5 sia disponibile sul portale di MediaWorld! Le voci ci erano già giunte in mattinata attraverso un intenso chiacchiericcio generatosi in diversi gruppi Telegram di cacciatori di sconti e, allo stato attuale, il sito di Mediaworld risulta a dir poco sovraccarico!

Il portale è quasi costantemente inaccessibile e, quando funziona, è disponibile addirittura una coda d’accesso che impedisce la navigazione diretta. Si tratta certamente di una situazione anomala che, tuttavia, complice le voci di cui vi parlavamo in apertura, ci porta a supporre che probabilmente c’è davvero qualcosa in atto sulle pagine del portale. Difficile dire se si tratti di PS5 tuttavia, ad avallare la nostra teoria, c’è il fatto che quando all’interno dello store (superata, cioè, la coda di attesa), ci siamo imbattuti in una pagina di vendita con possibilità di inserimento del prodotto nel carrello.

Non avendo potuto completare l’acquisto in prima persona, ancora una volta vi ribadiamo che si tratta solo di congetture, a meno che non arrivi una comunicazione ufficiale da parte della catena. In ogni caso, noi terremo d’occhio la situazione, aggiornandovi costantemente sull’andamento della faccenda, anche perché potrebbe trattarsi di una grandiosa occasione per acquistare la console, specie considerando lo shortage di componenti causato dal COVID-19 in tutto il mondo che, come saprete, sta causando non pochi problemi a tutto il mondo della tecnologia, ed al relativo restock periodico dei vari prodotti tra cui, appunto, anche la console di Sony.

