[In aggiornamento] PlayStation 5 disponibile su Unieuro!

Dopo la mattinata di ieri passata a procacciarsi la tanto ambita PlayStation 5 tramite le pagine di Euronics, vi segnaliamo stamattina che la console sarà ben presto messa in vendita anche sulle pagine di Unieuro, la qual cosa è stata comunicata dalla catena proprio nel corso della giornata di ieri, in risposta alle nuove disponibilità della catena concorrente.

Purtroppo, a differenza di ieri, in cui Euronics aveva comunicato con precisione l’orario di apertura delle vendite, al momento non ci sono notizie certe da parte di Unieuro, per cui l’invito è quello di controllare costantemente i link di vendita sottostanti per potersi accaparrare la console o, in alternativa (ma più rischioso a nostro giudizio), iscriversi al servizio di notifica del portale, che vi invierà una mail al momento della disponibilità console.

Purtroppo non sussistono al momento notizie più concrete e non sappiamo, ad esempio, se Unieuro instituirà un servizio di coda digitale come è stato ieri per il suo concorrente, nel tentativo di controllare non solo l’accesso ai suoi server, ma anche il flusso di vendite. Quel che possiamo presupporre è che anche oggi la console sarà messa in vendita in una quantità limitatissima di prezzi, motivo per cui vi invitiamo a tenere costantemente d’occhio le pagine dei prodotti, ben chiaro che qualora avessimo aggiornamenti saremo qui per comunicarveli tempestivamente.

Ci teniamo inoltre a specificare che, non essendoci informazioni relative alla vendita e relative disponibilità, non possiamo darvi neanche la certezza che le console arrivino a casa vostra entro la fine del mese. Su segnalazione di alcuni utenti, infatti, ci risulta che Unieuro abbia avuto alcune difficoltà nelle spedizioni della prima tornata di console, ed è possibile che la scarsezza di macchine in circolazione e l’esaurimento totale delle scorte, possa far sì che PlayStation 5 non arrivi in tempo per finire sotto il vostro albero di Natale! Come sia sia, è comunque ovvio che questa è, almeno allo stato attuale, l‘unica chance concreta di potersi accaparrare una console, motivo per cui vi invitiamo caldamente ad armarvi di pazienza e ad aggiornare costantemente le pagine delle due versioni della console. Buona fortuna!

N.B. il portale di Unieuro è soverchiato dalle richieste di accesso, per questo motivo potrebbe occorrervi qualche tentativo prima di riuscire ad accedere al sito senza incappare in qualche messaggio di errore.

