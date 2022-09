Aggiornamento ore 11:09: console esaurite!

Mediaworld ha rilasciato un nuovo stock di PlayStation 5, questa volta in bundle con l’attesissimo FIFA 23 e con quella che forse è la PS5 più ricercata, ossia la Digital. Niente coda e tempi di attesa, pertanto vi lasciamo subito il link che vi porterà alla pagina del prodotto, cosicché possiate aggiungerla al carrello in pochi secondi e completare l’acquisto.

Il prezzo tiene conto della presenza di FIFA 23 e dei recenti aumenti rilasciati da Sony sulle sue console di ultima generazione, motivo per cui serviranno poco più di 500€ per acquistare questo bundle. Come sempre, si tratta di un’occasione imperdibile per tutti coloro che non sono riusciti finora ad accaparrarsi la PlayStation 5, che si è rivelata fin dall’inizio la console di ultima generazione più ambita, a prescindere dal modello Standard o Digital.

Fatto l’accesso al sito, dovrete avere il giusto tempismo e ovviamente un pizzico di fortuna per portare a casa la PS5, dato che la domanda sarà altissima. Nel frattempo, augurandoci che riuscirete a portare a casa la vostra console il prima possibile, vi consigliamo di iscrivervi ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport.

