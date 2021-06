PlayStation 5: ultimo giorno di vendite per Mediaworld!

Aggiornamento 16:11: console esaurita!

Ultimo giorno di vendite di PS5 da Mediaworld e, ammettiamolo, si fatica a credere che la situazione sia ancora questa dopo mesi e mesi trascorsi dal lancio della console. Eppure è così, ed anzi, come saprete, il prolungato shortage di componenti generato dal COVID-19, porterà ad un prolungamento di questa situazione ancora per moltissimo tempo, con console (e non solo) realizzate estremamente a rilento almeno per tutto il prossimo anno, se non addirittura fino al 2023!

Per fortuna, di tanto in tanto catene come Mediaworld riescono nell’intento di mettere a disposizione dei loro clienti dei piccoli stock di console, sicché oggi, come saprete, avrete la possibilità di acquistare di nuovo PS5, in quella che è l’ultima di 3 giornate di vendite che lo store ha dedicato alla console. E dunque, dopo la giornata di ieri in cui è letteralmente andato a ruba il bundle contenente PS5 nella sua versione con lettore disco, e il nuovissimo titolo della serie Ratchet & Clank, oggi Mediaworld ci offre, invece, la sola console, con una vendita che, come sempre, aprirà i propri battenti a partire dalle ore 15:00 a queste coordinate.

Ancora una volta vi invitiamo a non stranirvi per lo strano indirizzo a cui sarete rimandati, poiché si tratta non del sito principale di Mediaworld, ma di una landing page che la catena ha creato proprio per gestire la ressa digitale causata dai tanti utenti presenti sul sito. Allo stesso tempo, tale nuova parte del portale Mediaworld è navigabile solo previa registrazione per cui, anche a questo giro, ci ricordiamo che non sarà possibile procedere all’acquisto qualora non siate preventivamente registrati!

Detto ciò, ribadiamo che la PlayStation 5 messa a disposizione dal portale oggi è quella con disco e che, almeno in teoria, non sono previsti stock della versione “Digital Edition” che, pertanto, per ora non potrà essere acquistata. Allo stesso modo, vi ricordiamo che questa è la PlayStation 5 senza alcuna formula di bundle e che, al prezzo di 499,99€, non offrirà nulla più che la console ed il pad incluso in confezione.

Chiarito questo, vi garantiamo che la console non solo è venduta direttamente dalla catena, ma essa è disponibile senza sovrapprezzo, e senza obbligo di bundle con altri prodotti, e con spedizioni che dovrebbero partire entro la fine del mese. Non si tratta quindi, come molti credevano, di un preorder, ma di una vendita effettiva le cui spedizioni dovrebbero partire entro la fine del mese di giugno.

In chiusura, vi assicuriamo che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel mentre, vi rimandiamo però ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

