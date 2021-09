PlayStation 5: vendite aperte alle 15:00 da Mediaworld!

Aggiornamento ore 16:19: console esaurite!

Siete alla spasmodica ricerca di una PlayStation 5 ma non sapete dove sbattere la testa? Allora fermatevi e tirate un sospiro di sollievo perché, come annunciato la scorsa settimana, sia oggi che domani Mediaworld metterà in vendita un corposo stock di console, in quelli che saranno ben 2 giorni di vendite, con la versione standard della console in vendita oggi, e la Digital Edition in vendita domani!

Come sempre si parte alle 15:00 di oggi, momento in cui Mediaworld aprirà la vendita effettiva della console che, come sempre, sarà stabilita da una coda a cui occorrerà partecipare, e che sarà aperta già dai prossimi minuti. Pertanto, il suggerimento è quello di non attendere le 15:00 per recarsi sul portale gaming della catena, accessibile a queste coordinate, ma di spulciare subito la pagina, aggiornandola fino al momento in cui visualizzerete la pagina di attesa. Ovviamente, si tratta di un sito che prevede un’iscrizione gratuita e, pertanto, qualora non foste già iscritti, vi suggeriamo di farlo subito, poiché senza sottoscrizione non potrete completare l’acquisto, né accedere alla coda di vendita.

In ogni caso, come sempre ci teniamo a ricordarvi che il solo accesso alla coda di vendita non vi garantirà l’acquisto della console. Dovrete infatti essere fortunati ed avere il giusto tempismo per portare a casa l’ambita PS5, giacchè il sistema di vendita di Mediaworld è dipendente da tre fattori fondamentali: la vostra posizione nella coda, la possibilità che chi è prima di voi perda il proprio turno per qualche motivo, ed ovviamente il numero di pezzi messi a disposizione da Mediaworld. Probabile, dunque, che pur restando in coda per un’ora o oltre, non riusciate comunque ad accaparrarvi nulla.

In ogni caso vi invitiamo a non scoraggiarvi! Sia perché le console Sony restano ancora una chimera per il mercato italiano, tanto che val la pena tentare ogni via che non siano i ben noti e truffaldini bagarini della rete, sia perché Mediaworld è ad oggi l’unica catena in circolazione a garantire non solo una spedizione immediata e veloce, ma anche e soprattutto senza sovrapprezzo, e senza obbligo di bundle con altri prodotti il che, considerando l’ormai prolungato shortage di componenti causato dal COVID-19, ed il modo in cui questo ha avuto effetto sulla vendita di PS5, non è assolutamente un fattore da sottovalutare.

Ciò detto, vi rimandiamo direttamente al link di vendita della console, garantendovi che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel mentre, vi rimandiamo però ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

