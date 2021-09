PlayStation Plus: sconto del 21% sull’abbonamento da 1 anno!

Apriamo la nostra mattinata dedicata alle offerte segnalandovi che sul Eneba, ben noto portale di vendita dedicato al mondo del gaming, sono oggi in sconto diverse formule di abbonamento all’ottimo servizio PlayStation Plus, con anche la possibilità di acquistare del credito scontato da poter poi spendere sullo store PlayStation!

Si tratta di un vero e proprio affare, giacché in questo momento PlayStation Plus non gode di particolari sconti da parte della casa madre. Grazie ad Eneba, invece, potrete ad esempio acquistare un abbonamento annuale al servizio di Sony, risparmiando il 21% sull’acquisto, spendendo così non i 59,99€ richiesti normalmente da Sony, ma soli 47,50€, risparmiando così 12,49€, che per questo genere di servizi non sono affatto pochi!

Grazie a Eneba, insomma, potrete tornare ad utilizzare il servizio Sony che, ricordiamolo, è obbligatorio per poter usufruire delle funzioni online dei giochi su console PS4 e PS5, e grazie al quale otterrete anche alcuni vantaggi mensili, tra cui non manca una selezione di giochi gratuiti, che resteranno disponibili nella vostra raccolta fintanto che l’abbonamento a PS Plus resterà attivo. Allo stesso modo, potrete anche acquistare uno di questi codici per prolungare quella che è una sottoscrizione a PlayStation Plus già attiva.

Quello che dovete fare non è altro che acquistare il codice tramite la pagina di acquisto dedicata di Eneba, e recarvi poi nella sezione “Riscatta codici” presente su PlayStation Store, accessibile sia da console che da PC. Qui non dovrete far altro che inserire il codice ottenuto dall’acquisto su Eneba, accettare i termini e le condizioni del servizio, e confermare l’attivazione dell’abbonamento. Insomma, facile, veloce e, soprattutto, economico!

Ciò detto, vi rimandiamo sia alla pagina che Eneba ha messo in piedi per promuovere la scontistica relativa ai servizi PlayStation, sia alla nostra selezione di prodotti, così che possiate selezionare la fomula che meglio si addice alle vostre esigenze da gamer. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!