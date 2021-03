PlayStation5 di nuovo disponibile da GameStop!

Aggiornamento delle 16:20 : il portale ha confermato che la disponibilità di console è terminata in pochi minuti.

A sorpresa è tornata disponibile la tanto ricercata PlayStation 5 sulle pagine di Gamestop, dopo un lungo periodo di non disponibilità online e dopo alcuni lanci a singhiozzo che sono durati pochissimi minuti nei mesi passati. A quanto pare in giornata arriveranno alcune nuove scorte di PlayStation 5 sul portale, sembra a partire dalle 15:30 ma con una limitazione, infatti per accedere al servizio bisogna essere almeno un utente di Level 3 di Gamestop. Il servizio Level 3 vi ricordiamo si basa sui punti ricevuti con i vari acquisti presso Gamestop, e si può accedere al servizio anche pagando 16,98€ annui ed ottenere quindi a contenuti esclusivi – come in questo caso-, valutazioni maggiorate dell’usato e persino buoni speciali che i videogiocatori non possono di certo lasciarsi sfuggire.

Sul portale è disponibile anche il Web Bundle che al costo di 724,98€ include una PlayStation 5, 2 DualSense PS5, una copia di Marvel’s Spider-Man Miles Morales, una di Demon’s Souls e persino un Funko Pop! a tema Fortnite.

Altre volte nei mesi passati PlayStation 5 è tornata disponibile per alcuni momenti, portando però a liste d’attesa per accedere nei portali e click compulsivi sul tasto aggiorna, ed al momento non siamo in grado di dirvi se questo sarà nuovamente la modalità operata da Gamestop. Ci teniamo inoltre a specificare che, non essendoci informazioni certe relative alla vendita e relative disponibilità, non possiamo darvi neanche la certezza che queste nuove console vengano rese disponibili all’acquisto o servano per smaltire le lunghe file di preordini, l’unica cosa che possiamo fare è augurarvi che dopo l’eventuale ultimo riavvio possiate accaparrarvi la vostra console. Buona fortuna!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!