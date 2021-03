Poco X3 Pro: solo 199 euro per il prezzo di lancio, ecco dove acquistarlo!

Mentre su Amazon impazzano le offerte di primavera, riteniamo giusto segnalarvi anche le occasioni messe in atto da alcuni produttori di smartphone nel momento in cui presentano un nuovo dispositivo. Aziende come Poco, infatti, offrono la possibilità di acquistare gli ultimi concentrati di tecnologia già a prezzi scontati, ma per un periodo di tempo limitato. È il caso di Poco X3 Pro che, presentato solo pochi giorni fa, viene proposto con uno sconto di 50€ fino al 1 aprile, sfruttabile sia su Amazon che eBay.

Parliamo di uno smartphone che fa del rapporto qualità/prezzo la sua arma vincente. D’altronde, non poteva che essere altrimenti visto che è l’erede dell’ottimo Poco X3 NFC. Disponibile nelle varianti da 128GB e 256GB, il suo prezzo ufficiale è rispettivamente di 249€ e 299€, ma potrete acquistarlo a 199€ o 249€ a seconda della variante selezionata.

Il Poco X3 Pro riprende le linee del suo predecessore, ma è stato aggiornato con componenti decisamente più potenti, come il processore Snapdragon 860, le cui prestazioni vi permetteranno di giocare in maniera fluida e veloce, oltre a gestire lo schermo da 120hz in modo impeccabile. Migliorato anche il comparto fotografico, che si affida ora ad un nuovo sensore da 48MP, capace di garantire scatti eccellenti, i quali stupiscono se teniamo conto della fascia di prezzo.

Rimane intatta invece la batteria da 5.160 mAh che, proprio come il predecessore, assicura un’autonomia degna di nota, in grado di portarvi al secondo giorno anche con un uso intenso. Insomma, Poco si è superata ancora una volta, presentando uno smartphone dal prezzo quasi irrisorio ma con caratteristiche quasi da top di gamma, e con la promozione che ne abbassa il prezzo di ben 50€, il Poco X3 Pro è lo smartphone perfetto per chi si appresta a cambiare il proprio modello.

Detto ciò, lasciamo a voi decidere su quale store acquistare il nuovo Poco, ricordandovi che l'offerta sarà valida fino al 1 aprile.

