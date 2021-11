Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente già in sconto per il Black Friday!

Siete degli amanti dei Pokémon? Se avete risposto affermativamente vi farà allora decisamente piacere sapere che per il Black Friday sono già disponibili in sconto i recentissimi e desideratissimi Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente. Ben 10 euro in meno per dei giochi che sono usciti sul mercato solo tre giorni fa e hanno già scalato le classifiche di vendita, non male vero?

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente sono gli ultimissimi episodi della celebre saga, usciti in esclusiva su Nintendo Switch il 19 novembre. Dei giochi già giocatissimi nonostante la loro recente uscita sul mercato e che potete ora fare vostri a solo 49,98 euro con spedizione gratuita compresa grazie al Black Friday 2021!

