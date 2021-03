Pokémon Perla e Diamante Remake: ecco dove acquistarli al miglior prezzo

Dopo essere stati chiamati a gran voce dai fan per mesi e mesi, Nintendo ha finalmente deciso nei giorni scorsi di accontentare gli amanti dei pokémon e svelare al grande pubblico Pokémon Perla Splendente e Pokémon Diamante Lucente, ossia i remake della quarta generazione di pokémon. Dei titoli attesissimi dagli appassionati, che non vedono l’ora di poter mettere le mani su questa versione aggiornata dei due storici titoli.

Il lancio sul mercato non ha ancora una data definitiva ma è comunque fissato durante il 2021. Quale miglior modo per ingannare l’attesa se non prenotando fin da ora Pokémon Perla Splendente e Pokémon Diamante Lucente a quello che è il miglior prezzo sul mercato?

Pokémon Perla Splendente e Pokémon Diamante Lucente promettono di immergere i giocatori nelle esperienze classiche dei titoli originali, ammodernate con tutte quelle migliorie che abbiamo visto negli ultimi episodi della saga. Mentre la storia e le differenti location ricalcheranno quanto visto su Nintendo DS, Pokémon Perla Splendente e Pokémon Diamante Lucente saranno dotati ad esempio delle lotte 3D che abbiamo imparato a conoscere e amare negli ultimi capitoli della serie.

A oggi non ci è purtroppo dato sapere se verranno rilasciate sul mercato anche delle collector o limited edition dei titoli, ma sarà nostra cura aggiornare questo articolo nel caso esse verranno svelate al grande pubblico, così come quando verranno rilasciate nuove offerte per Pokémon Perla Splendente e Pokémon Diamante Lucente.

