Inutile girarci troppo intorno: ogni volta che si avvicina il lancio di un nuovo episodio del celeberrimo franchise dei Pokémon i fan vanno in fibrillazione nell’attesa di scoprire cosa riserverà loro tale nuova avventura. Ecco quindi che il lancio dei nuovi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, previsto per il prossimo 18 novembre, non può assolutamente passare inosservato, con i numerosi videogiocatori che attendono i titoli che possono ora ingannare l’attesa prenotandoli insieme in un unico pacchetto a un prezzo incredibile su eBay.

Grazie a eBay Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto possono infatti essere vostri a meno di 90 euro, ossia circa 45 euro a gioco. Considerando come vengano venduti a 59,99 l’uno si tratta quindi di un risparmio considerevole, perfetto se volete entrambe le versioni della nuova avventura esclusiva Nintendo o, perchè no, ridurre la spesa e condividere l’offerta con un amico. Insomma, di motivi per fare vostri Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto su eBay con questa grande offerta ve ne sono parecchi.

Le offerte non si esauriscono ovviamente a Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto venduti insieme a prezzo imperdibile su eBay, ma vanno decisamente oltre. Per rimanere aggiornati su tutti gli sconti, vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete ricevere informazioni sempre aggiornate e sul pezzo relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Siete invece interessati particolarmente solo a Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto? Potete trovarli in super offerta seguendo comodamente il link qui sotto.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!