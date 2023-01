Se amate i Pokémon e possedete Nintendo Switch, molto probabilmente avrete ben presente di come siano arrivati sul mercato solo qualche settimana fa gli ultimi episodi della celeberrima saga, ossia Pokémon Violetto e Pokémon Scarlatto. Nel caso non abbiate ancora avuto l’occasione di recuperarli vi farà decisamente piacere sapere come Amazon li proponga entrambi ora con poco meno del 20% di sconto, permettendovi così di mettere le mani sopra titoli tanto recenti quanto ambiti in super sconto.

Sebbene Pokémon Violetto e Pokémon Scarlatto siano sbarcati sul mercato solo da qualche settimana e siano dei titoli ambitissimi sia dai vecchi che dai nuovi fan della serie, Amazon li propone infatti con quasi il 20% di sconto. Il tutto in un periodo in cui molti di noi sono ancora in vacanza e possono così gustarsi questi ultimi giorni di pausa in compagnia dell’ultima avventura dei simpatici mostriciattoli. A rendere il tutto ancor più interessante è infine il fatto che entrambi i titoli per Nintendo Switch sono in sconto, ossia sia Pokémon Violetto e Pokémon Scarlatto, lasciando solamente quello che è l’imbarazzo della scelta con questa grande offerta.

