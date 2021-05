Polar: 20% di sconto su fitness tracker e sportwatch con questo codice!

Dopo avervi proposto le principali offerte del giorno da parte di portali come Amazon, Mediaworld ed eBay, vogliamo ora offrirvi quelle che sono le iniziative provenienti direttamente dallo store Polar, noto produttore di dispositivi tech pensati per gli sportivi più esigenti, che ha rilasciato un nuovo codice sconto con cui potrete risparmiare fino al 20% su gran parte del catalogo di cardiofrequenzimetri, fitness tracker e sportwatch con GPS.

Gli sportivi più esigenti potranno, quindi, beneficiare di un coupon che permetterà di risparmiare cifre considerevoli. A differenza delle precedenti occasioni, però, non ci è dato sapere su quali prodotti è compatibile il nuovo codice POLARRUNNING ma, secondo le nostre verifiche, il coupon è valido su tutti gli articoli del catalogo, fatta eccezione per le novità. La scontistica, invece, dipende dal prodotto selezionato ed è facile immaginare che lo sconto massimo del 20% coinvolga i modelli più blasonati e costosi, come ad esempio il Polar Grit X.

Valido fino al 3 giugno, questo coupon fa sì che questa sia un’ottima occasione per coloro che necessitano di ottimi accessori e dispositivi tecnologici orientati allo sport i quali, sebbene adottano un design molto simile agli smartwatch, vantano caratteristiche e funzioni ottimizzate esclusivamente per offrire la massima precisione e affidabilità, mettendo in secondo piano, o addirittura rimuovere, le funzioni smart tipiche di uno smartwatch. Ecco perché i prodotti Polar sono conosciuti anche con la parola sportwatch, che indica un dispositivo studiato appositamente per soddisfare le esigenze di uno sportivo.

Detto ciò, vi ribadiamo che le soluzioni Polar sono numerose, ed ecco perché abbiamo stilato in calce una breve lista di prodotti segnalandovi quelli che sono, a nostro giudizio, i più interessanti da prendere in considerazione, consci del fatto che la cosa migliore è quella di visitare la pagina ufficiale, dove troverete anche molteplici accessori che vi aiuteranno a tenere sotto controllo o aumentare ulteriormente la lettura dei dati del vostro allenamento. Fatto ciò, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

