Polar: fino al 20% di sconto per la festa della mamma con questo codice

Le iniziative dedicate alla festa della mamma iniziano a farsi interessanti. Negli ultimi giorni, infatti, abbiamo visto Amazon attivarsi e proporre già diverse e ottime occasioni di acquisto con prodotti a tema, ma ora è arrivato il momento di scoprire la promozione di Polar, che ha scelto una strada diversa per farvi risparmiare, ovvero quella dei codici sconto. A questo scopo, il portale ha messo a disposizione il coupon POLARMAMMA, con il quale potrete risparmiare fino al 20% sulle seguenti categorie e prodotti del brand:

5% di sconto su Polar Vantage V2 (solo orologi, no accessori)

su Polar Vantage V2 (solo orologi, no accessori) 10% di sconto su Polar Unite e relativi accessori

su Polar Unite e relativi accessori 10% di sconto su Polar Grit X e relativi accessori

su Polar Grit X e relativi accessori 20% di sconto su Polar Ignite e relativi accessori

su Polar Ignite e relativi accessori 20% di sconto su Polar Vantage M e relativi accessori

su Polar Vantage M e relativi accessori 20% di sconto su accessori (sono esclusi accessori di Vantage V2, Grit X, Unite, M2, Ignite 2, nuove uscite, prodotti esclusivi e Verity Sense)

Sebbene i suoi prodotti sembrino dei normali smartwatch, in realtà possono essere definiti degli “sportwatch”, dal momento che sono sprovvisti delle tipiche funzioni smart di uno smartwatch, concentrandosi esclusivamente sul controllo dei dati in tempo reale. Questo fa sì che i prodotti Polar siano adatti agli sportivi esperti, che hanno la necessità di analizzare con la massima precisione i propri risultati di allenamento senza farsi distrarre dalle altre funzioni.

Ad ogni modo, non mancano le funzionalità base come le notifiche telefoniche, ma tutto il resto è stato ottimizzato affinché i sensori rivelino ogni minimo cambiamento, con la possibilità di custodirli in un cloud dedicato e tenere sempre sotto controllo i vostri progressi. Interessante poi la funzione FitSpark, probabilmente unica nel suo genere, che vi permetterà di stabilire sessioni di allenamento personalizzate basate sulla vostra forma fisica e livello di recupero desiderato.

Quindi, a prescindere da quale modello scegliate, affidarsi a Polar non può che essere una delle migliori soluzioni per coloro che vogliono approfondire gli allenamenti, con un dispositivo in grado persino di suggerirvi quale posizione assumere con il relativo tempo di esercizio. Ciò detto, non ci resta che consigliarvi di visitare la pagina ufficiale, ma non prima di aver copiato il codice POLARMAMMA, che vi permetterà di risparmiare fino al 20%. Inoltre, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!