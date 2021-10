Polar M430: sport watch di ottima qualità, a meno di metà prezzo!

Amazon propone giorno dopo giorno promozioni incredibili, rivolte a tutti coloro che desiderano acquistare prodotti hi-tech a prezzi decisamente convenienti. Quest’oggi, infatti, il noto rivenditore sta scontando il Polar M430, vale a dire uno sport watch di ottima qualità, che rappresenta una valida soluzione per tutti gli sportivi, anche quelli amatoriali.

Avanzato, semplice da usare, adatto a tutti. Queste sono le tre peculiarità del Polar M430, uno sportwatch che ha l’obiettivo di monitorare efficacemente ed efficientemente la frequenza cardiaca dal polso, in maniera accurata e precisa, attraverso un sistema di lettura ottica a sei LED. Durante una corsa, oltre a rilevare l’attività cardiaca, questo prodotto riesce a registrare anche l’andatura/velocità, la distanza, il percorso e l’altitudine.

Questo dispositivo è anche dotato di un accelerometro integrato, e dunque può avvisare autonomamente sull’andamento – positivo o negativo – dell’allenamento, attraverso degli avvisi con vibrazione oppure lap manuali e automatici. Tra le funzioni abilitate alla vibrazione troviamo la cadenza di corsa, la velocità e la distanza, anche durante allenamenti indoor.

Polar, oltre ad offrirvi la possibilità di allenarvi con uno sportwatch dalle ottime specifiche tecniche, permette di effettuare un’analisi approfondita dei dati di attività e allenamento sulla community polar flow, mediante l’applicazione web pc e/o su smartphone. L’autonomia di Polar M430 è piuttosto elevata, ma potrete impostare anche la modalità gps con risparmio energetico per aumentarla fino a 30 ore.

Insomma, stiamo parlando di un articolo concepito per gli sportivi, sia quelli che svolgono le attività per professione sia per tutti gli amatoriali. Polar M430 è acquistabile a 199,99€, ma oggi e per pochissimi giorni viene venduto a “soli” 99,99€, grazie ad uno sconto del 50% che ne ha abbattuto il prezzo consigliato di ben 100,00€.

Infine, prima di lasciarvi alla nostra piccola selezione delle migliori offerte, vi ricordiamo ancora una volta che se siete all’ulteriore ricerca di ulteriori sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!