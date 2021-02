Pop Corn Days: tante offerte dedicate ai film Warner Bros!

Mentre le ultime grandi occasioni relative al mondo dei videogiochi della Amazon Gaming Week volgono quasi al termine, vi ricordiamo che su Amazon è possibile trovare ancora tante promozioni relative ai Popcorn Days, e dopo avervi già proposto quelle riguardanti i televisori e quelle dedicate ai dolciumi, è giunto il momento di parlare dei film in formato home video che fanno parte dell’iniziativa. Infatti in queste ore vi sarà possibile acquistare tantissimi titoli realizzati e distribuiti da Warner Bros., con opzioni sia in formato Blu-Ray che DVD ma soprattuto con grandissimi sconti che abbassano il prezzo anche del 60% in alcuni casi, quindi se cercate nuovi titoli per completare la vostra collezione, questa può essere l’occasione che stavate aspettando!

Trattandosi di una selezione di titoli Warner Bros., vi sarà possibile acquistare alcuni dei maggiori franchise di successo distribuiti sul grande schermo, con la possibilità di trovare anche pratici cofanetti che vi permetteranno di recuperare tutti i film con una massiccia dose di contenuti speciali, come nel caso della Mad Max Anthology che include i 4 film della saga e numerosi extra a soli 9,99€. Inoltre potete recuperare alcuni particolari bundle, come accade con la Harry Potter Collection che oltre agli 8 film include anche il divertente gioco da tavolo Dobble ispirato alle vicende del famoso mago, dove vince il giocatore che riesce a trovare una coppia di simboli uguali.

In una selezione del genere non possono mancare poi una selezione di titoli provenienti dai grandi capolavori Waner Bros., che nel tempo hanno conquistato pubblico e critica, come il film Interstellar, Joker e persino il recente Tenet, disponibile sia in blu-ray classico che nel formato ottimizzato per il 4K all’incredibile prezzo di appena 16,99€. Infine non potevano mancare anche una selezione di alcune grandi serie con la possibilità di recuperare solo le stagioni mancanti oppure in formato cofanetti come accade per tutte e 12 stagioni di The Big Bang Theory che potranno esser vostre a soli 56,99€, con uno sconto del 50%.

Insomma, avrete capito che per quanto riguarda i film Warner Bros. inclusi in questa promozione c’è veramente l’imbarazzo della scelta, e quindi il nostro consiglio non può che esser quello di visitare la pagina relativa alla promozione così da troverete sicuramente un’offerta che possa fare al caso vostro e per questo vi consigliamo di visitarla. Infine, se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Se invece cercate i codici sconto, potete consultare la nostra nuova pagina dedicata

