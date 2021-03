Portatile nuovo? Scopri gli sconti fino a 200€ di Acer!

A prescindere che stiate cercando un dispositivo per lo smart working o da gaming, la nuova promozione di Acer vi permetterà di risparmiare fino a 200€ sul vostro prossimo notebbok, a cui bisognerà sottrarre un ulteriore 15% sul totale qualora abbiniate un monitor a vostra scelta ad uno dei tanti dispositivi aderenti all’iniziativa. Parliamo di Acer, quindi non sorprende se nel catalogo troverete notebook, PC Desktop, monitor e accessori con i quali migliorare le vostre operazioni quotidiane.

Un modello che potrebbe interessare senz’altro un numero elevato di persone, complice anche l’offerta che lo riguarda, è l’Acer Chromebook Spin 13, un dispositivo che può essere usato sia come notebook sia come tablet, grazie alla sua cerniera ruotabile a 360 gradi, oltre ovviamente al display touch. Un prodotto il cui prezzo originale di 849,00€ viene decurtato in questa occasione di ben 150€, permettendovi di acquistarlo a soli 699,00€.

Essendo un Chromebook, l’Acer Chromebook Spin 13 non utilizza il popolare sistema operativo Microsoft, bensì quello di Google, ovvero ChromeOS che, a differenza del primo, gode di diverse ottimizzazioni atte a migliorarne l’utilizzo quotidiano, soprattutto per coloro che sono soliti salvare i propri documenti nel cloud. Motivo per cui non si rivelerà un problema la memoria interna di appena 128GB, ed il processore Intel Pentium Gold 4417U ed con i 4GB di RAM, dal momento che il sistema operativo di Google è pensato per ridurre notevolmente le risorse dell’interno sistema, il tutto senza sacrificare le funzionalità e le prestazioni.

Elegante e robusto, l’Acer Chromebook Spin 13 monta un display da 13 pollici con risoluzione di 2256 x 1504 pixel, superiore quindi alla maggior parte di quella che troviamo nel 90% dei notebook attuali, i quali si limitano al FullHD. Insomma, un notebook comodo, pratico e facilmente trasportabile, pensato per chi ha bisogno di un dispositivo che saprà accompagnarvi nello studio e nel lavoro, con particolare attenzione all’affidabilità.

Come immaginerete, questo non è l'unico prodotto tech in sconto in questa nuova promozione di Acer, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di consultare non solo la nostra selezione di prodotti in calce, ma anche e soprattutto la pagina ufficiale, così da non lasciarvi scappare neanche una delle ottime promozione dello store.

