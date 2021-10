Portatili Acer con sconti fino a 300€ per i saldi di Halloween

Asus non è l’unico produttore di computer ad aver svelato la sua iniziativa dedicata all’imminente festa di Halloween, anche Acer infatti ha deciso di mettere in piedi una promozione che vi permetterà di acquistare ottimi notebook a prezzi ribassati, con sconti fino a 300€. In questo caso, le offerte termineranno il giorno esatto di Halloween, cioè il 31 ottobre, ma potrebbero anche concludersi prima se le scorte si dovessero esaurire.

Come da tradizione per lo store Acer, la selezione dei notebook è ampia, al punto che non avrete problemi a trovare il portatile che più si adatta alle vostre necessità quotidiane. Convertibili, All-in-One, notebook tradizionali e da gaming, qualsiasi sia il dispositivo di vostro interesse state certi che lo troverete, anche perché parliamo di uno dei brand più famosi e acquistati in Italia se parliamo di computer portatili. Come detto, lo sconto massimo di questa promozione arriva a 300€ e uno dei modelli che gode di tale scontistica è l’Acer Swift 5, nella sua variante con Intel Core i7-1165G7, 8GB di RAM e SSD da 512GB, la quale passa da 1.299,00€ a 999,00€.

Senza indugiare oltre, vi diciamo che si tratta di un notebook certificato Intel EVO, il che significa che ogni aspetto del dispositivo gode di caratteristiche premium, che gli consentono di posizionarsi ai vertici della categoria. Avvio del sistema operativo in meno di un secondo, lunga autonomia, ricarica rapida e prestazioni che non calano neanche quando viene usato a batteria sono solo alcune delle specifiche tecniche che rendono l’Acer Swift 5 uno dei migliori notebook, almeno per quanto concerne la produttività.

Con un rapporto schermo/corpo del 90%, avrete la sensazione di usare un notebook più grande, mentre con la scocca ultra resistente, nonché antimicrobica, non dovrete più preoccuparvi di danneggiare o graffiare il computer dopo una caduta, a patto che non sia esagerata. L’Acer Swift 5 è un PC che ha debuttato con Windows 10, ma si aggiornerà presto al nuovissimo Windows 11, dato che dispone di tutti i requisiti richiesti da Microsoft.

Un portatile ottimo, il cui sconto di 300€ non dovreste lasciarvelo sfuggire, così come quello di molti altri. A tal proposito, consigliamo di visitare la pagina dedicata, così che possiate scoprire quelle che sono le altre promozioni dello store riservate ad Halloween. Infine, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

