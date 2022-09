Volete acquistare dei PC portatili dall’ottimo rapporto qualità/prezzo? Il nostro consiglio è di sfruttare le numerosissime promozioni attive su notebook di ogni genere e per ogni fascia di prezzo, nell’apposita pagina creata Amazon. Potrete portare a casa dispositivi perfetti per lo studio e per il gaming a marchio Acer e Predator, in sconto fino fino al 38%!

Le proposte sono tantissime e tutte differenti tra loro, pensate per soddisfare le vostre esigenze e anche le vostre preferenze, tra performance e design. Dunque, trattandosi di promozioni particolarmente interessanti e disponibili per un tempo molto limitato, vi consigliamo di effettuare i vostri acquisti il prima possibile.

Tra le proposte più interessanti, e con lo sconto più vantaggioso, c’è il modello Acer Nitro 5 AN515-57-75RQ disponibile ad appena 1.029,00€ invece di 1.499,00€. Questo notebook dal design solido e accattivante, vi consentirà di provare un livello di gaming eccellente, con prestazioni mozzafiato. In primis, è dotato di uno schermo da 15,6″ IPS Full HD e refresh rate a 144 Hz super veloce, con risposta di soli 3ms e l’overdrive che si occupa di assicurarvi un’esperienza di gampelay ineccepibile, con un effetto hosting minimo anche a velocità elevate.

In più, sfrutta la potentissima unione del processore Intel Core i7-11800H e l’ottima scheda grafica GeForce RTX 3050Ti per performance rapide e super fluide. Non meno importante, le GPU GeForce RTX Serie 30 che offrono le massime prestazioni sia per i gamer e sia per i creator. Sono basate su Ampere, l’architettura NVIDIA RTX di 2a generazione, e dotate di nuovi Ray Tracing Core, Tensor Core e multiprocessori di streaming.

Da non sottovalutare anche le doppie ventole dotate della tecnologia Acer CoolBoost e i quattro sfiati, ideati appositamente per impedire il surriscaldamento del dispositivo quando sottoposto a un eccessivo carico di lavoro. CoolBoost aumenta del 10% la velocità delle ventole e del 9% il raffreddamento della CPU/GPU, rispetto alla modalità automatica. In più, potrete sfruttare un incredibile quantità di porte, tra cui HDMI 2.1, Intel Thunderbolt 4 e il nuovo standard USB 3.2 con supporto Gen 1 e 2, per collegare tutte le periferiche.

Se siete interessati a dare uno sguardo ai prodotti che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi di inizio settembre, nella sezione dedicata, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Amazon che vi abbiamo comodamente linkato.

