Se avete un negozio fisico, saprete che a partire da luglio è scattato l’obbligo di accettare il pagamento tramite POS, uno strumento che permette ai clienti di pagare con qualsiasi carta di credito o debito. Il Prime Day ha scontato i modelli SumUp, tra i più affidabili disponibili sul mercato, e ha fatto in modo che possiate acquistarli a prezzi davvero bassi.

Si parte da 4,99€ per la sola base di ricarica e si arriva a 96,99€ per il modello dotato di Wi-Fi e stampante integrata. I prezzi appena citati sono già scontati, dal momento che servirebbero normalmente cifre ben più elevate per acquistare questi prodotti che, date le dimensioni compatte, si prestano ad essere anche delle ottime soluzioni di pagamento portatili.

Vi starete sicuramente chiedendo quali sono i vantaggi di affidarsi a un lettore di carte SumUp. Anzitutto, non dovrete sottostare a nessun tipo di contratto, costo o commissioni aggiuntive, a parte quelle fisse che sono pari al 1,95%. Con i dispositivi SumUp, inoltre, non serve alcun genere di installazione da parte vostra, dato che sarà sufficiente seguire i semplici e pochi passaggi iniziali, necessari per la prima configurazione, completabili in circa 5 minuti.

I lettori di carte SumUp, infatti, sono studiati appositamente per chi è a digiuno di tecnologia, il che significa che possono essere presi in considerazioni da chiunque. I più esperti potranno invece valutare il modello con supporto al 3G e al Wi-Fi, scontato del 35% in occasione del Prime Day. Insomma, le soluzioni SumUp sono senza dubbio tra le migliori e poterle acquistare a questi prezzi così vantaggiosi non è cosa da tutti i giorni.

Ciò detto, vi invitiamo ad approfittare delle offerte messe in campo da Amazon per questo Prime Day

